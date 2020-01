Ivan Gonzalez all'interno della Casa del Grande Fratello Vip 4 finalmente ha parlato del percorso svolto sul Trono Classico di Uomini e donne. Il modello iberico, durante una chiacchierata confidenziale con Andrea Denver, ha detto la sua su Natalia Paragoni e sull'ex fidanzata Sonia Pattarino. Per chi non avesse seguito la vicenda, Ivan è uscito dal dating-show ideato e condotto da Maria De Filippi assieme a Sonia: nonostante tra i due la liaison sembrava proseguire a gonfie vele lontano dai riflettori, la storia si è conclusa dopo soli sette mesi.

Da quel momento in poi i due si sono punzecchiati a vicenda, ribadendo ognuno le proprie ragioni. Durante il percorso di Ivan sulla poltrona rossa il giovane aveva iniziato una conoscenza anche con Natalia Paragoni, dopo poco però la corteggiatrice 22enne deciso di passare dalla parte di Andrea Zelletta.

Ivan dice la sua sul rapporto con Sonia

Fino ad oggi Ivan Gonzalez non aveva mai parlato del rapporto con Sonia Pattarino, tanto che molti pensavano che il giovane volesse archiviare la sua ultima storia.

Quest'oggi invece, il gieffino non si è affatto tirato indietro a risponde ad alcune domande che gli sono state rivolte da Andrea Denver.

Il modello americano ha esplicitamente chiesto al suo coinquilino per quale motivo fosse finita la relazione con la ragazza scelta a Uomini e Donne. Senza troppi giri di parole Ivan ha replicato: "Ho scelto una brava ragazza, però non è giusto prendere una persona in giro, è meglio finirla".

A quel punto Denver ha chiesto al modello iberico quanto sia durata la loro storia, Ivan allora ha confessato che con Sonia è andata avanti per sette mesi ed è finita definitivamente lo scorso settembre.

Poi l'ex tronista ha aggiunto: "È andata avanti, ma entrambi sapevamo che non c'era nulla". Con tutta probabilità le affermazioni del concorrente del GF Vip 4 non passeranno inosservate agli occhi di Sonia Pattatino.

L'ex corteggiatrice di U&D infatti, nelle scorse settimane aveva già lanciato una frecciatina al suo ex fidanzato.

Le dichiarazioni di Ivan su Natalia

Ivan Gonzalez questa mattina ha tirato in ballo anche Natalia Paragoni, per la precisione quando Denver ha chiesto al gieffino, se gli piacesse la sua non 'non scelta'. Allora Ivan ha risposto: "Nì, perché sapevo un po' di lei. Come persona non mi piaceva tanto".

Il giovane ha lasciato intendere che mentre si trovava sul trono del dating-show di Canale 5 aveva ricevuto delle segnalazioni sulla modella. Nei giorni scorsi invece Natalia Paragoni nel rispondere alle domande di alcuni suoi fan su Ivan Gonzalez aveva affermato di avere interrotto la conoscenza con il modello perché riteneva il giovane una persona prima di contenuti. Come nel caso di Sonia Pattarino, non è escluso che la diretta interessa dopo tali affermazioni non decida di replicare per fornire la sua versione dei fatti.