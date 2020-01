Eleonora Daniele è incinta. La conduttrice di Rai 1, al timone di Storie Italiane (in onda in diretta tutte le mattine, sul primo canale Rai, dalle 10) da diverse stagioni, aspetta un figlio e ad annunciarlo è stata lei stessa sul finire della puntata di oggi, martedì 7 gennaio.

Eleonora Daniele, nelle scorse settimane, aveva più volte affermato di voler diventare mamma

L'annuncio della gravidanza è arrivato dalla voce della stessa conduttrice, durante la diretta di Storie Italiane: "Voglio chiudere questa puntata di Storie Italiane con una bellissima notizia, almeno per me lo è: mi avete chiesto sui social se sono incinta o meno, aspetto una bambina che chiamerò Carlotta".

La bella notizia è stata accompagnata dall'applauso di tutto il pubblico e degli ospiti che stavano, fino a quel momento, commentando la prossima edizione del Festival di Sanremo.

Nelle scorse settimane la conduttrice Rai aveva più volte dichiarato di voler diventare mamma. In particolare, durante una puntata di Domenica In dello scorso dicembre, aveva ammesso di sentirsi realizzata a livello professionale, ma con un figlio la sua vita sarebbe stata più completa: "Speriamo non rimanga un sogno, ma diventi presto realtà", aveva concluso la conduttrice.

La Daniele dalla scorsa estate è la moglie di Giulio Tassoni, i due si sono sposati lo scorso settembre a Roma, nella basilica di San Giovanni Battista dei Fiorentini.

La conduttrice è stata lanciata dal Grande Fratello

Oggi Eleonora Daniele è una delle conduttrici Rai più amate dal pubblico. La sua carriera è iniziata nel 2001, quando partecipò alla seconda edizione del Grande Fratello. Il programma ottenne un successo enorme e la donna venne eliminata dal reality durante la decima puntata. Prima di diventare conduttrice, Eleonora Daniele ha vestito anche i panni di attrice. Subito dopo la partecipazione al Gf, infatti, la donna ha recitato prima nella serie Rai La Squadra, poi in Un posto al Sole, in onda entrambe su Rai 3.

La Daniele ha recitato anche a teatro, nell'opera Rondone e Rondinella di Luigi Pirandello.

La carriera da conduttrice è iniziata dal 2004, con la trasmissione Unomattina (dove è stata conduttrice sino al 2011). Nel corso degli anni ha condotto numerosi programmi (tra i quali Miss Italia nel Mondo, Festival di Castrocaro, Ciak...si canta e Linea Verde), fino a quando nel 2013 ha iniziato il suo percorso in Storie Vere (ancora in onda oggi con il titolo Storie Italiane). Nel 2015 la Daniele ha pubblicato anche un libro intitolato Storie vere. Un'opera tra cronaca e romanzo, con il quale è riuscita a vincere la sezione "opera prima" del Premio Capalbio del 2015.