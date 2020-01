Prosegue l'appuntamento su Canale 5 con Uomini e donne, la popolare trasmissione dei sentimenti di Maria De Filippi che tornerà in onda giovedì 23 gennaio alle ore 14,45 circa. Le anticipazioni ufficiali che sono state diffuse sul sito di WittyTv rivelano che questo quarto appuntamento della settimana sarà dedicato ancora una volta al trono over e grande spazio verrà dato ad Armando, che in queste settimane è stato al centro di accese polemiche e segnalazioni. Armando si presenterà in studio con una sua ex fidanzata poi verrà duramente criticato assieme a Veronica.

Le anticipazioni di Uomini e donne del 23 gennaio: Armando porta in studio la sua ex fidanzata

Nel dettaglio, le anticipazioni sulla puntata di Uomini e donne di giovedì 23 gennaio rivelano che Armando si ritroverà al centro dello studio dopo le segnalazioni delle puntate precedenti e per rigettare al mittente tutte le accuse che gli sono state mosse, porterà in studio anche la sua ex fidanzata Jeannette.

Avevano fatto molto discutere delle foto che ritraevano Armando in compagnia di Jeannette, al punto da far pensare che tra i due ci fosse una 'tresca clandestina' fuori dagli studi di Uomini e donne.

Il cavaliere del trono over, però, ha smentito tutto dicendo che in realtà non stanno più assieme da diverso tempo e che quelle foto postate sui social in realtà risalgono a diversi anni fa.

Ma i colpi di scena non sono finiti qui, perché le anticipazioni sulla puntata di giovedì pomeriggio rivelano che Jeannette verrà duramente criticata anche per dei commenti fortemente offensivi che ha postato sui social contro Veronica, la dama che si è avvicinata ad Armando.

L'attacco di Gianni Sperti contro Armando e Veronica a U&D

Commenti che a quanto pare sarebbero a dir poco volgari, al punto che Gianni Sperti in studio si rifiuterà di rileggerli in presenza del pubblico. E l'ex fidanzata di Armando non riuscirà a trattenere le lacrime. Tuttavia l'atteggiamento di Veronica attirerà i sospetti dello stesso Gianni Sperti, il quale si scaglierà duramente contro i due protagonisti del trono over.

L'opinionista di Uomini e donne, infatti, sostiene che Veronica e Armando possano essersi messi d'accordo e per tale motivo chiederà alla dama di portargli il cellulare, così da poter fare delle verifiche. E di fronte a questa richiesta, la dama non si tirerà indietro e nel video spoiler pubblicato in anteprima su WittyTv, si vede che non verrà meno alla consegna del cellulare nelle mani di Gianni Sperti.

E poi ancora le anticipazioni del 23 gennaio rivelano che si parlerà di Olga e Romolo: quest'ultimo si è invaghito pazzamente della dama ma lei non ricambia e vuole chiudere la frequentazione.