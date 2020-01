Continua l'appuntamento in prima visione su Rai 1 con la soap opera del pomeriggio Il Paradiso delle signore, che andrà in onda anche giovedì 23 gennaio con una nuova puntata che si preannuncia ricca di sorprese e colpi di scena. Occhi puntati soprattutto su Federico, il quale ormai ha preso la decisione di sottoporsi alla fatidica operazione che potrebbe permettergli di tornare a camminare, anche se con l'avvicinarsi al momento dell'intervento comincerà ad avere paura.

Il Paradiso delle signore, spoiler del 23 gennaio: Roberta ritorna di nuovo al suo lavoro

Nel dettaglio, le anticipazioni della puntata de Il Paradiso delle signore in onda giovedì 23 gennaio dalle 15:40 circa su Rai 1, rivelano che Roberta è stata al fianco di Federico durante una delle giornate più difficili per il ragazzo.

La ragazza passerà anche la notte accanto al giovane Cattaneo, ma al mattino vorrà essere presente al Paradiso per tornare di nuovo al suo lavoro. Un ritorno a sorpresa quello di Roberta, la quale non vuole venire meno ai suoi impegni professionali.

Occhi puntati anche su Marta e Vittorio, i quali si sono gettati a capofitto sul nuovo progetto Expo 61, ma ben presto dovranno fare i conti con una brutta notizia. Gli spoiler della prossima puntata della soap opera rivelano che i due vedranno sfumare il loro sogno, dato che la divisa preparata per le hostess non ha passato le selezioni.

Il responsabile di questo mancato risultato è Cosimo, il quale ha avuto una grave disattenzione. Ovviamente le reazioni non saranno per nulla positive: in particolar modo Cosimo verrà duramente attaccato sia da Gabriella che da Conti.

Federico Cattaneo è spaventato per l'operazione che dovrà affrontare

Ma i colpi di scena di questa puntata de Il Paradiso delle signore di giovedì 23 gennaio non sono finiti qui, perché Flavia comunicherà ad Adelaide la sua decisione di abbandonare definitivamente la città e quindi andare via da Milano.

Intanto Ravasi non si arrende e continuerà a corteggiare in maniera a dir poco serrata la bella Contessa di Sant'Erasmo. La donna cederà al suo fascino, oppure saprà resistere?

Gli spoiler del nuovo episodio della soap, inoltre, rivelano che i riflettori saranno anche puntati sul giovane Federico. Il giovane va avanti per la sua strada dopo aver maturato la decisione di sottoporsi alla fatidica operazione.

Tuttavia col passare dei giorni e con l'avvicinarsi della data dell'intervento, comincerà a crescere la paura in Federico. Il ragazzo comincerà ad essere spaventato e certamente non potrà contare sul supporto dei suoi genitori, dato che i due non sono affatto d'accordo con la decisione dei figlio di fare tale operazione.