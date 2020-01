Oggi 13 gennaio, su Canale 5, andrà in onda un nuova puntata di Uomini e donne e che dovrebbe riguardare il Trono Over. Stando alle anticipazioni, ciò che verrà trasmesso, farà riferimento alla registrazione avvenuta lo scorso 3 gennaio e dove non sono mancati i colpi di scena. Da quanto riportato dal sito 'Il Vicolo delle news' infatti, in studio ci sarà il caos dopo la segnalazione di Gianni Sperti, il quale ha accusato Armando di avere un flirt con un'altra donna al di fuori degli studi televisivi.

Da quanto si apprende, il cavaliere lascerà lo studio su invito dell'opinionista, mentre per quanto riguarda Gemma, pare che la dama torinese si sia consolata in fretta dopo l'addio a Juan Luis.

Anticipazioni Trono Over: Armando smascherato da Gianni

Continuano i colpi di scena nel parterre del trono Over dove, dopo quanto avvenuto con Juan Luis, vi saranno clamorose rivelazioni anche su Armando Incarnato. Il cavaliere napoletano infatti, sarà oggetto di una segnalazione portata da Gianni Sperti il quale sosterrà che il cavaliere sta prendendo in giro tutti, in quanto si frequenterebbe già da tempo, con una donna al di fuori del programma.

Una segnalazione che porterà il caos nello studio di Maria De Filippi e che arriverà dopo settimane di insinuazioni. Questa volta però, le prove portate dall'opinionista, sembreranno smascherare Armando il quale si ritroverà al centro di un'animata discussione.

Puntata del 13 gennaio: Armando invitato a lasciare Uomini e donne, Gemma frequenta Marcello

Stando alle anticipazioni sulla registrazione del 3 gennaio scorso, protagonista della puntata sarà quindi Armando Incarnato il quale, come vedremo, dopo quanto rivelato da Gianni, verrà pesantemente attaccato dalle dame con cui si è frequentato in questi mesi, imbestialite da quanto emerso sul cavaliere. Da quanto si apprende inoltre, Armando uscirà dallo studio di Maria de Filippi, anche se non è chiaro se lo abbia fatto di sua spontanea volontà o se sia stato invitato a farlo proprio da Gianni.

In attesa di scoprire se il cavaliere farà ritorno in trasmissione, si viene a sapere invece che Gemma, dopo l'addio a Juan Luis, si sarà consolata a tempo di record con Marcello, il quale però sta conoscendo anche altre dame, tra cui Anna Tedesco, 'rivale' della Galgani sin dai tempi di Giorgio Manetti.

In attesa di scoprire tutte le novità riguardanti i protagonisti del Trono Over, si ricorda che la nuova puntata di Uomini e donne andrà in onda oggi 13 gennaio su Canale 5 a partire dalle 14:45 circa. Per tutte le curiosità inerenti il programma e per rivedere le puntate già trasmesse, basta collegarsi al sito 'Witty tv', dove i fan del dating show di Maria De Filippi troveranno notizie relative anche al trono Classico.