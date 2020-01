Le anticipazioni della nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen, riservano diverse sorprese per i fan affezionati. Nelle puntate che andranno in onda da lunedì 3 a domenica 9 febbraio, Henry troverà Christoph ferito e cercherà subito di soccorrerlo nel migliore dei modi. In seguito Denise verrà a scoprire dell'incidente di suo padre e resterà abbastanza sconvolta, così si recherà immediatamente all'ospedale. Di seguito gli altri spoiler di Tempesta d'amore.

Tempesta d'amore: Valentina non ricorda l'incidente

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 3 al 9 febbraio, Valentina non ricorderà di aver investito Christoph con l'auto del Fürstenhof, e sarà notevolmente presa dal provino che dovrà sostenere. Successivamente Joshua e Robert saranno a conoscenza di tutta la vicenda e faranno in modo di nascondere le prove dell'incidente, per evitare che la giovane Valentina finisca in prigione. Nel frattempo Paul e Romy scopriranno che il municipio di Krauting rimarrà chiuso e loro non potranno sposarsi.

La donna non sarà disposta a cambiare il luogo della cerimonia, pertanto sarà costretta a rinviare nuovamente il matrimonio.

Anticipazioni Tempesta d'amore: Christoph si aggrava

Christoph avrà dei problemi, poiché le sue condizioni di salute peggioreranno ulteriormente. Per tale ragione Michael consiglierà ai parenti dell'uomo di dare l'autorizzazione per eseguire un'operazione utile, ma alquanto rischiosa.

In seguito Denise darà il consenso all'iniziativa, mentre Annabelle sarà contraria. Nel frattempo Valentina sarà notevolmente felice di vedere i suoi genitori vicini, ma poco dopo la giovane avrà un imprevisto che cambierà il suo umore. Successivamente Annabelle andrà a sbirciare tra i documenti di suo padre, ma sarà scoperta subito da Denise, quest'ultima sarà assai convinta che la sorella voglia approfittare dell'assenza del padre.

Intanto Romy deciderà di nominare Lucy come la sua wedding planner, mentre al Fürstenhof tutti quanti pregheranno per la guarigione di Christoph.

Robert invita Eva a cena

Annabelle si renderà conto che Joshua non è sincero con lei. Robert inviterà Eva ad una cena di famiglia, pertanto Valentina e Werner si assicureranno che la coppia possa trascorrere la serata in tranquillità. Frattanto Romy farà un sogno nel quale vestita da sposa cavalca un cavallo su un bellissimo prato. Dopo il sogno, la donna capirà che sposarsi in municipio non è poi così importante. Infine, Jessica non riuscirà più ad accettare la sua condizione precaria insieme ai Sonnbichlers, così minaccerà Alfons.