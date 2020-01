Le anticipazioni della nota soap opera Tempesta d'amore, ambientata a Vagen in Germania, regalano diverse novità per i fan affezionati.

Nelle puntate che andranno in onda da domenica 26 gennaio a sabato 1 febbraio, Annabelle scoprirà che Eva è incinta e non Jessica, così la donna sarà desiderosa di rivelare tutto ciò a suo padre, ma sarà fermata dalla sua amica. Così Annabelle eviterà che Christoph scopra tutta la verità riguardo al test del DNA falsificato.

Spoiler Tempesta d'amore: Robert angosciato

Nelle puntate di Tempesta d'amore che verranno trasmesse dal 26 gennaio all'1 febbraio, Denise scoprirà che nel suo appartamento è stata installata una telecamera, senza che lei se ne fosse resa conto.

Nel frattempo Robert sarà assai angosciato, poiché sua moglie Eva vorrà andarsene, così Valentina cercherà di rimediare. In seguito Romy parlerà con Paul, quest'ultimo sarà notevolmente colpito dalle parole della donna, poi l'uomo resterà meravigliato da un particolare gesto di Jessica.

Frattanto Paul si renderà conto di aver sbagliato e si avvicinerà nuovamente alla Bronckhorst.

Successivamente Joshua e Denise scopriranno tutte le malefatte di Annabelle e saranno alquanto sconvolti. Più tardi Denise deciderà di affrontare sua sorella e la incontrerà insieme a Christoph, quest'ultimo deciderà di difendere Annabelle, ma si renderà conto che la figlia non è completamente sincera.

Tempesta d'amore: Christoph ha un incidente

Valentina sarà notevolmente felice di scoprire che sua madre è incinta, poiché sarà convinta che la nascita del bambino possa salvare il matrimonio dei genitori. Più tardi Eva confesserà a sua figlia Valentina tutta la verità riguardo la gravidanza e le rivelerà che il padre del bambino potrebbe essere Christoph, la ragazza sarà assai turbata dalla notizia e fuggirà via, ma subito dopo farà un incontro impensato.

In seguito Christoph scoprirà che Annabelle in realtà non è sua figlia, pertanto l'uomo sarà infuriato e darà alla donna l'ultima possibilità per confessare tutta la verità spontaneamente. La donna continuerà a mentire a tutti, così Christoph caccerà Annabelle dalla sua casa e dalla sua vita per sempre. Successivamente lo stesso Christoph verrà improvvisamente investito e rimane privo di sensi sul ciglio della strada, ma verrà ritrovato poco dopo da Henry.

Quest'ultimo allerterà immediatamente i soccorsi, però le condizioni dell'uomo sembreranno sin da subito molto gravi.

Paul e Romy rimandano le nozze

Paul e Romy dovranno rimandare nuovamente le loro nozze, ma Paul non sarà molto d'accordo della decisione presa. Nel frattempo al Fürstenhof inizierà a diffondersi la notizia dell'incidente di Christoph e anche Denise quando lo verrà a sapere si precipiterà immediatamente all'ospedale da suo padre.

In seguito una martora infesterà la soffitta dei Sonnbichler, così la coppia vorrà scacciare via l'animale il prima possibile, ma Henry scoprirà che si tratta di una femmina gravida e pregherà i coniugi di lasciare l'animale tranquillo.

Nel frattempo le condizioni di Christoph continueranno a peggiorare, così Michael spiegherà a Denise e Annabelle che l'unica chance rimasta per l'uomo è quella di eseguire un'operazione assai rischiosa, alla quale le due donne dovranno dare il consenso. Più tardi Annabelle si rifiuterà di dare il benestare all'operazione del padre. Infine, Valentina avrà un grande successo in occasione di un casting, ma poco dopo farà una scoperta che la metterà di cattivo umore.