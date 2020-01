Si prospetta una settimana ricca di emozioni per gli amanti della soap opera pomeridiana di Rai 1. Le trame de Il Paradiso delle Signore 4 riguardanti le puntate in onda da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio 2020, si soffermano su Agnese Amato e Armando Ferraris, i quali avranno un avvicinamento molto notevole. Scendendo nei dettagli, Angela Barbieri verrà presa in prova al grande magazzino, ciò farà scatenare la gelosia di Ludovica Brancia. Roberta Pellegrino, invece, sarà determinata a ritornare con Federico Cattaneo.

Il Paradiso delle Signore, puntate 27-31 gennaio: Ludovica e Riccardo contro Umberto

Le anticipazioni de Il Paradiso delle Signore 4, riguardanti le puntate in onda dal 27 al 31 gennaio, rivelano che Roberta si sfogherà con le sue amiche della triste circostanza di Federico. Flavia lascerà per sempre Milano, ma prima farà una delega dei beni di Ludovica ad Achille Ravasi, così che possa tutelarla dalle brutte intenzioni della famiglia Guarnieri. Intanto Vittorio Conti scoprirà da Gabriella che la motivazione degli errori di Cosimo sono derivate dal fatto che sua mamma Delfina ha una brutta malattia, ragion per cui Vittorio revocherà il licenziamento del ragazzo.

Federico riuscirà ad accettare la sua nuova vita da invalido, a quel punto preso dalla rabbia prenderà una dura scelta sulla sua storia d'amore con Roberta. In seguito, Luciano informerà Silvia che il figlio ha lasciato la fidanzata. Nel frattempo, Umberto suggerirà a Riccardo d'indurre Ludovica a investire i propri soldi in un grande affare, ma questa sua idea metterà i due ragazzi contro di lui.

Il Paradiso delle Signore: Federico non vuole ritornare con Roberta

Ma queste non saranno le uniche novità che vedremo nelle prossime puntate, in quanto gli spoiler della soap Il Paradiso delle Signore 4 fino al 31 gennaio svelano che la Pellegrino consegnerà una lettera per il giovane Cattaneo e sua madre. Quest'ultima, invece, scoprirà dal professor Faraone una dolente verità sul figlio. Roberta confiderà alle amiche che è stata lasciata dal fidanzato.

Il dottor Conti, invece, parla con le Veneri del progetto di realizzazione di un fotoromanzo al grande magazzino, nel quale una di loro avrà la possibilità di partecipare come protagonista. Inoltre, il marito di Marta darà ordine a Clelia di assumere una nuova commessa, a questo punto Gabriella le suggerirà di tenere in considerazione Angela, attualmente in cerca di un lavoro stabile. Federico riceverà la lettera che gli ha inviato Roberta, tuttavia non sarà per niente intenzionato a ritornare con lei. D'altro canto, Marcello tenterà di riavvicinarsi alla Pellegrino, anche se avrà qualche dubbio di poter arrivare al suo scopo.

Il Paradiso delle Signore: Agnese e Armando sempre più vicini

Nei prossimi episodi de Il Paradiso delle Signore 4 in onda la settimana entrante, vedremo inoltre che Ludovica chiederà a Riccardo un aiuto per gestire il suo patrimonio, se solo Ravasi non avrebbe qualcosa da dire. La Barbieri, invece, si preparerà per partecipare al suo primo giorno di prova come commessa. Intanto Agnese dovrà ritornare a casa a causa di una brutta influenza: qui Armando si offrirà di curarla, tant'è che tra i due si creerà un clima carico di sentimenti nascosti. Il negozio verrà invaso dalla troupe che dovrà girare il fotoromanzo, a quel punto la regista proporrà una parte a Rocco, mentre la starlette Lorena Mascoli metterà gli occhi su Marcello.

Nello stesso momento, anche Marina otterrà la parte di coprotagonista. Agnese, ancora a casa influenzata, scoprirà da Armando che suo nipote parteciperà al fotoromanzo. Il professor Faraone farà sapere al giovane Cattaneo che ben presto verrà dimesso. La Brancia accompagnerà il Guarnieri al magazzino per presenziare alla registrazione, ma non appena verrà a conoscenza che Angela è in prova come commessa farà una scenata di gelosia al ragazzo. Truccato e pettinato, Rocco farà colpo su tutti, specialmente su Marina e Irene. Lorena continuerà a girare attorno a Marcello. Per finire Roberta sembrerà determinata a ritornare insieme con Federico.