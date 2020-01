Una vita nei prossimi episodi vivrà diversi colpi di scena che emozioneranno i fedeli telespettatori. Gli spoiler relativi alle puntate in onda dal 26 al 31 gennaio, rivelano che Jordi Barò tenterà di violentare Flora Barbosa, ma per fortuna Liberto interverrà ed eviterà che la ragazza passi un brutto quarto d'ora.

Intanto, Lucia dopo aver confessato a padre Telmo di amarlo, lo bacerà appassionatamente mentre Samuel rintraccerà Fra Guillermo, il mentore di Telmo. Infine, Ceferino romperà inconsapevolmente il compromesso nuziale baciando Casilda, ma poi andrà su tutte le furie quando scoprirà l'inganno perpetrato ai suoi danni.

Una vita, trame al 31 gennaio: Barò cerca di violentare Flora, ma Liberto la salva

Gli spoiler Una vita dal 26 al 31 gennaio, rivelano che Celia si convincerà che Lucia si sia innamorata di un altro uomo e si confiderà con padre Telmo, il quale cercherà di stare lontano dalla ragazza per evitare di cadere in tentazione. Nel frattempo, Jordi Barò dopo essere riuscito a rimanere solo con Flora a La Deliciosa, tenterà di violentarla, ma per fortuna Liberto arriverà giusto in tempo e salverà la ragazza sferrando un pugno in pieno volto all'uomo.

Più tardi, Ceferino sarà sul punto di baciare Casilda, ma poi cambierà idea per rispettare la tradizione di Cabrahigo e sposare Lolita. Samuel partirà alla volta di Segovia mentre Lucia non potendone più di stare lontano da Telmo, si recherà da lui e dopo avergli fatto una dichiarazione d'amore, lo bacerà appassionatamente. Il sacerdote, inizialmente, ricambierà il bacio, ma poi si pentirà immediatamente di essersi lasciato andare con Lucia e per poter espiare il peccato commesso, dirà ad Ursula che digiunerà durante le festività natalizie.

Anticipazioni Una vita fino al 31 gennaio: Samuel rintraccia Fra Guillermo

Le anticipazioni Una vita dal 26 fino al 31 gennaio, raccontano che Ceferino si sentirà troppo attratto da Casilda per poterle resistere e così vorrebbe andare via da Acacias. Lolita, però, capirà che cosa tormenta il giovane e farà si che cambi idea, in modo che possa rompere la tradizione e sposarsi con il suo Antoñito.

Nel frattempo, Liberto a causa del pugno che ha rifilato a Jordi Barò, riceverà un'allettante proposta.

All'uomo verrà chiesto di combattere in alcuni incontri di boxe, in modo da capire se possa avere un futuro come pugile. Più tardi, si scoprirà il motivo per il quale Samuel si è recato a Segovia, ovvero rintracciare Fra Guillermo, il mentore di padre Telmo.

Intanto, Lucia non si sentirà per nulla in colpa per aver baciato padre Telmo e non appena verrà a conoscenza del fatto che il sacerdote sta digiunando, cercherà in tutti i modi di confrontarsi con lui.

Una vita: Ceferino scopre di essere stato ingannato

Samuel dopo aver rintracciato Fra Guillermo, farà sì che raggiunga padre Telmo ad Acacias dicendogli che il suo pupillo è caduto nella trappola del priore Espineira e che ha necessità di un conforto spirituale. Nel frattempo, padre Telmo sempre più in crisi inizierà ad autoflagellarsi. Più tardi, Ceferino non riuscirà più a resistere a Casilda e così si recherà in soffitta e la bacerà.

Nel frattempo, Liberto accetterà la proposta che gli è stata fatta e vincerà il suo primo incontro di boxe. Poco dopo, Lucia si scontrerà con Samuel quando gli dirà che ha intenzione di restituire alla legittima proprietaria, un quadro da lei restaurato.

Intanto, Fra Guillermo giungerà ad Acacias e Telmo non appena lo vedrà sarà talmente felice che gli getterà le braccia al collo e gli racconterà ciò che è accaduto con Lucia. Più tardi, Lolita sarà entusiasta visto che Ceferino baciando Casilda ha rotto inconsapevolmente la tradizione di Cabrahigo. Il giovane, appena scoprirà che le ragazze lo hanno preso in giro, sarà molto amareggiato.

Che cosa farà, il ragazzo? Non ci resta che attendere i prossimi episodi di Una vita in onda dalla domenica al venerdì su Canale 5.