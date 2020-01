Le trame riguardanti le puntate della soap opera Un posto al sole, in programma da lunedì 27 a venerdì 31 gennaio su Rai 3, annunciano importanti colpi di scena per i telespettatori.

Entrando nel dettaglio, Raffaele incomincerà a pensare che Renato Poggi possa essere entrato in depressione. Filippo Sartori, invece, scoprirà che anche Leonardo si trova a Berlino. Infine Patrizio cercherà di aiutare Diego a trovare un lavoro.

Un posto al sole, puntate 27-31 gennaio: Raffaele pensa che Renato sia in depressione, Filippo incontra Leonardo

Le anticipazioni di Un posto al sole, riguardanti le puntate in onda su Rai 3 dal 27 al 31 gennaio 2020, rivelano che Filippo deciderà di fare una sorpresa a Serena e Irene recandosi a Berlino. Purtroppo, una volta atterrato in città, sarà lui stesso a rimanere sorpreso nel momento in cui si ritroverà difronte a sé Leonardo. Il tutto mentre Fabrizio proverà a riconquistare il cuore di Marina.

Intanto Raffaele avrà paura che Renato, lasciato prima di Nadia e poi abbandonato da Otello, sia entrato in una difficile depressione. Angela invece sarà preoccupata per sua madre, mentre Marcello proverà a manipolare sempre di più Giulia. La Cirillo si mostrerà stanca di doversi giustificare ogni volta con suo marito, a questo punto preso completamente dalla gelosia. Il Sartori farà una scelta che potrebbe aggravare la situazione.

Nel frattempo Roberto farà sentire la propria vicinanza alla Giordano, la quale inizierà a intuire che i problemi con Rosato interessano anche la questione lavorativa e non soltanto quella privata.

Leonardo si intromette nella crisi matrimoniale dei Sartori

Ma queste non saranno le uniche novità, in quanto le trame della soap Un posto al sole da lunedì 27 fino a venerdì 31 gennaio rivelano che, dopo essere "caduta" nel suo piano, Giulia sarà totalmente succube di Marcello e nuovamente predisposta ad aiutarlo.

Intanto Filippo crederà di avere ancora la possibilità di salvare il suo matrimonio con Serena, se solo Leonardo non iniziasse intromettersi nella loro crisi.

Mentre Patrizio - mostrando di possedere un lato caratteriale nascosto - sarà determinato a fare tutto quanto in suo potere pur di dare una mano a Diego a trovare un nuovo impiego lavorativo, arrivando perfino a mettere "sotto torchio" Samuel, con lo scopo di sostituirlo.

Nel frattempo lo stesso Samuel riceverà un inaspettato arruolamento per un concerto, a questo punto Arianna deciderà di andare a vederlo, ma riceverà una sorpresa.

Nella speranza di risolvere la sgradevole vicenda che si è creata con la maestra di Bianca, infine Angela deciderà di andare parlare con la preside.