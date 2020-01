Continua l'appuntamento con la fortunata ed amata soap opera italiana targata Rai1 'Il Paradiso delle Signore' 4. Le anticipazioni, in onda da lunedì 13 a venerdì 17 gennaio 2020, ci raccontano che ci saranno molteplici ed inaspettati colpi di scena e sorprese. Infatti, la giovane ed intraprendente Marta Guarnieri dovrà affrontare un terribile periodo, poiché avrà un aborto. Inoltre, Federico Cattaneo( Alessandro Fella), da poco tornato a Milano, scoprirà che potrebbe rimanere per sempre sulla sedia a rotelle.

'Il Paradiso delle Signore': la Conti distrutta dal dolore

Le trame delle imminenti puntate, trasmesse fino al 17 gennaio 2020 sulla rete Rai, svelano che Marta si mostrerà tremendamente distrutta e scioccata per la notizia della perdita del bimbo. Inoltre, la donna riceverà il supporto di tutti, in particolar modo del marito Vittorio, il quale tenterà di consolarla e farà il possibile per farle dimenticare per qualche tempo i problemi.

In seguito, anche le Veneri del Paradiso saranno molto gentili e disponibili, così come il parente Riccardo, il quale mostrerà estremo supporto e sostegno.

Grande attenzione sulla contessa di Sant'Erasmo, la quale ha preparato un piano che potrebbe incastrare il banchiere. Quando arriverà Flavia Brancia, sempre più fiduciosa nei confronti di Umberto e decisa ad affidare all'uomo la propria eredità, Adelaide metterà in atto la sua vendetta.

Inoltre, le novità saranno molteplici. Infatti, Silvia e Luciano mostreranno grande coraggio e decideranno di non arrendersi, nonostante il tragico incidente che ha colpito il giovane Federico. La coppia prenderà la decisione di consultare un grande esperto della medicina, al fine di avere maggiori notizie relative al reale stato di salute del Cattaneo.

La Barbieri si licenzia

Nei prossimi episodi de 'Il Paradiso delle Signore', vedremo che Ludovica, sempre più gelosa, tenterà in ogni modo di mettere a disagio Angela e proverà a farle fare brutta figura davanti alla nobile Adelaide.

La bella biondina, stanca di essere continuamente umiliata, deciderà di dare un cambio radicale alla sua vita e lascerà il lavoro.

La Barbieri, alquanto infuriata e stressata dal comportamento della Brancia, darà le proprie dimissioni dal circolo. Infine, lo zio di Margherita, dopo essersi confrontato con un medico, dovrà fare una scelta decisiva per il suo futuro Infine, la signora Agnese verrà a conoscenza del fatto che il nipote Rocco ed il magazziniere Salvatore hanno precedentemente fatto delle indagini su Giuseppe. La donna si arrabbierà molto con i due, ma si calmerà quando il Ferraris le spiegherà le motivazioni che lo hanno spinto ad agire in tal modo.