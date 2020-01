Nuovo appuntamento con la rubrica dedicata alle anticipazioni riguardanti le prossime puntate della soap opera 'Un posto al sole', puntate che andranno in onda dal 20 al 24 gennaio in prima visione assoluta come sempre alle ore 20.40 circa. I colpi di scena anche in questi nuovi appuntamenti non mancheranno e le anticipazioni ufficiali rivelano che Marina dovrà fare i conti con una profonda crisi che la colpirà e che avrà delle conseguenze anche dal punto di vista lavorativo. Arianna, invece, continua a soffrire per la distanza che la separa da Andrea mentre Marcello farà perdere le sue tracce a Giulia.

Un posto al sole, le anticipazioni delle puntate dal 20 al 24 gennaio: Marina entra in crisi, Marcello sparisce da Giulia

Nel dettaglio, le anticipazioni di queste nuove puntate di 'Un posto al sole' rivelano che, in seguito ad un durissimo scontro con Sebastiano e Fabrizio, Marina entrerà in crisi e questa situazione preoccuperà molto anche Roberto Ferri, il quale proverà a capire cosa le stia succedendo.

Otello, invece, riuscirà a trovare un posto dove poter stare e che gli permetterà di allontanarsi da Palazzo Palladini.

Una situazione decisamente tesa quella tra il vigile e Teresa, al punto che Silvia e Rossella decideranno di intervenire per cercare di capire se la situazione sia risolvibile oppure no.

Fabrizio, invece, è pronto a tutto pur di poter dimostrare a Marina di essere realmente innamorato di lei e così finirà per prendere una decisione del tutto inaspettata. Giulia, invece, è molto preoccupata a causa del silenzio di Marcello che non si fa più sentire: la donna teme che possa averlo offeso con le sue parole.

Angela preoccupata per Bianca, Arianna soffre per Andrea

E poi ancora gli spoiler della prossima settimana di 'Un posto al sole' fino al 24 gennaio rivelano che Arianna comincerà a prendere le distanze da Andrea e il rapporto tra i due farà acqua da tutte le parti. Intanto anche tra Angela e Franco le cose non andranno nel migliore dei modi: i due avranno delle discussioni in merito alla situazione scolastica di Bianca che continua a preoccuparli.

Angela, infatti, vorrebbe affiancare a sua figlia un insegnante privato.

Occhi puntati anche su Filippo, il quale attende con trepidazione il ritorno di Serena e Irene da Berlino ma durante il viaggio la donna farà un incontro del tutto inaspettato che avrà delle conseguenze inattese. Arianna, invece, soffre per la lontananza di Andrea e Samuel dispiacendosi del fatto che la donna stia vivendo questa situazione proverà a trovare un modo per tirarla su e farla distrarre. Patrizio, invece, arriverà ai ferri corti con Samuel: i due, infatti, non riusciranno a trovare un compromesso.