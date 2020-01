Andrà in onda oggi 29 gennaio il trono over di Uomini e donne: ancora una volta Armando sarà protagonista della puntata. Il cavaliere napoletano verrà accusato da Veronica che porterà nuove prove per dimostrare che lui si sente con altre donne al di fuori della trasmissione. Incarnato negherà tutto e a sua volta si scaglierà contro Barbara affermando che la dama frequenta Marcello solo perché interessata al denaro di quest'ultimo. Ci sarà spazio anche a Samuel che è uscito con due signore, e con una di loro è scattato anche un bacio passionale.

Nuove accuse di Veronica ad Armando al trono over

Un'altra puntata del trono over di Uomini e Donne densa di emozioni attende i telespettatori del dating show: se ieri la puntata si è conclusa con la presenza al centro dello studio di Barbara e Marcello che sono usciti insieme nonostante il cavaliere sia molto più grande della dama, oggi 29 gennaio si riprenderà dalle accuse che gli opinionisti rivolgeranno alla De Santi. Secondo Gianni Sperti e Tina Cipollari, Barbara non nutrirebbe un reale interesse nei confronti di Marcello, ma sarebbe spinta alla sua frequentazione solo per interessi economici.

Barbara rifiuterà fortemente tale ipotesi ma ad intervenire sarà Armando: Incarnato affermerà con forza che la dama non esce con uomini che la stimolano realmente. In tale circostanza a prendere la parola sarà Veronica: la dama porterà degli screenshot di alcune conservazioni tra Armando e una ragazza ventenne con l'intento di dimostrare che il napoletano prende in giro un po' tutte. Incarnato, dal canto suo, rigetterà le accuse di Veronica affermando tra le altre cose che lei è mantenuta da un uomo da ben cinque anni.

Critiche ed emozioni al trono over

Non è tutto, perché Veronica prenderà la palla al balzo per chiedere a Roberta di poter parlare con lei lontana dalle telecamere per capire cosa Armando le ha raccontato su di lei, visto che nella puntata precedente la Di Padua aveva ammesso che il cavaliere aveva confessato alcuni particolari sulla loro relazione. Inizialmente, Roberta sembrerà poco propensa ad accettare la proposta di Veronica ma poi accetterà.

Nel frattempo, Barbara, disinteressandosi delle accuse che le sono state ricolte, affermerà di avere tutte le intenzioni di proseguire la conoscenza con Marcello, con il quale si trova molto bene e che precedentemente usciva con Gemma. Successivamente si parlerà di Samuel che si siederà al centro dello studio per raccontare le sue frequentazioni. Il cavaliere racconterà di aver visto sia Aurora che Alessia. Samuel sarà criticato da tutti poiché ha baciato Aurora in modo passionale.

Trono over: puntata del 29 gennaio

Alle 14:45 l'appuntamento è oggi 29 gennaio con le dame e i cavalieri: il parterre maschile e quello femminile sono pronti a condividere con il pubblico le loro vicende sentimentali, tra le critiche degli opinionisti e nuove conoscenze.

Armando dovrà dimostrare per l'ennesima volta di essere sincero e di non avere a che fare con altre donne al di fuori di quelle che fanno parte del trono over di Uomini e Donne.