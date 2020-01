Nuovi colpi di scena durante la registrazione del trono over di Uomini e donne che ha avuto luogo giovedì 16 gennaio presso gli studi Mediaset. Come sempre si è partiti da Gemma, la quale ha dovuto difendersi dalle accuse di Tina di essere rifatta. Ma largo spazio è stato concesso anche agli altri protagonisti del parterre maschile e femminile: Barbara è uscita in settimana con Marcello, Armando è stato di nuovo accusato di frequentare qualcuno che non fa parte del dating show, mentre Valentina si è scagliata contro Erik, il quale secondo lei starebbe in trasmissione solo per visibilità.

Un nuovo cavaliere al trono over per Gemma

Come di consuetudine, la registrazione del trono over di Uomini e Donne è cominciata con lo sfogo di Gemma, la quale dopo aver chiuso con Marcello, che si è visto con Barbara, ha lamentato la mancanza di qualcuno che le stia vicino nella quotidianità. Come illustrato da IlVicolodelleNews, la Galgani una volta entrata in studio ha dovuto affrontare nuove critiche di Tina. L'opinionista l'ha accusata di essere ricorsa a ritocchini estetici, negati dalla dama torinese.

Ma la vulcanica Cipollari per avvalorare la sua tesi ha mostrato i video delle prime apparizioni di Gemma nel trono over. La torinese si è commossa rivedendo le immagini delle compagne che non sono più in trasmissione e ha ricevuto il sostegno del pubblico che non l'ha trovata poi così cambiata. La dama poi si è ulteriormente rincuorata quando un nuovo cavaliere è arrivato per lei.

Si è passati ad Anna: la dama del trono over è uscita con Mattia e tra i due c'è stato perfino un bacio.

La Tedesco però ha scoperto che lui ha rifiutato un appuntamento con lei previsto tra un paio di settimane perché già impegnato con Valentina Autiero, la quale però ha chiuso la conoscenza perché non sapeva nulla del bacio con Anna e ha perso la fiducia. La Tedesco invece ha deciso di continuare a sentire Mattia dal quale pare essere molto presa.

Intrighi e segnalazioni al trono over

Successivamente l'attenzione si è concentrata su Barbara: la dama ha visto Marcello con il quale è uscita nonostante la grande differenza d'età.

Secondo Gianni, la dama del trono over sarebbe interessata ai soldi del cavaliere che è andato a prenderla per il loro appuntamento con una macchina molto costosa. A questo punto è intervenuto Armando: il napoletano ha affermato che Barbara esce con uomini sbagliati per lei. La De Santi, a domanda di Incarnato, ha affermato che non bacerebbe Marcello, ma che in questo momento della sua vita le andrebbe bene anche un rapporto di tipo platonico perché ha detto di non aver bisogno necessariamente un uomo vicino per essere realizzata.

E, cogliendo l'occasione dell'intervento di Armando, Veronica ha portato in studio una segnalazione sul cavaliere: la dama vorrebbe dimostrare che Incarnato fino a poco tempo fa avrebbe frequentato una ventenne. La segnalazione non ha basi solide per cui non si può dimostrare nulla, ma Veronica e Roberta sono uscite fuori dallo studio per confrontarsi sul cavaliere. Il momento successivo è stato dedicato a Samuel: ha baciato Aurora ma ha visto anche Alessia e così il suo atteggiamento ha provocato le critiche delle dame e soprattutto di Simonetta.

La sfilata del trono over

La conoscenza tra Erik e Valentina M. è stata chiusa: la Autiero è intervenuta allora affermando che Erik sta in trasmissione solo per cercare visibilità e non per trovare l'amore. La dama del trono over è stata appoggiata da Tina e Gianni che hanno rivolto la stessa accusa anche a Mattia. Frattanto, Diana ha deciso di continuare la frequentazione con Simone rompendo con Luca. La registrazione del trono over si è chiusa con la sfilata delle dame: il tema è stato 'Seducente come in un film'. Tina non ha perso occasione di attaccare di nuovo Gemma per l'abito scelto. La Galgani però ancora una volta è stata appoggiata dal pubblico, creando le dinamiche che tanto appassionano il pubblico di Uomini e Donne.