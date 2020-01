Questa sera, mercoledì 8 gennaio, andrà in onda in prima serata su Canale 5 la prima puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il Reality Show Mediaset condotto dal direttore del settimanale Chi, Alfonso Signorini. Sarà accompagnato da due opinionisti televisivi d'eccezione: Wanda Nara, già opinionista calcistica a Tiki Taka nonché moglie dell'ex attaccante interista Mauro Icardi ed il cantante Pupo.

Signorini parla del suo nuovo ruolo

Il conduttore televisivo del Gf Vip sulle pagine del settimanale da lui diretto ha confessato che si era stancato di fare da opinionista del programma.

"Dopo 3 edizioni mi sono un po' stancato. Soprattutto l'ultima è stata molto estenuante perché non c'erano personalità forti. Un conto era il ruolo di Ilary Blasi e un altro è trovare ogni volta spunti e stimoli".

C'è da dire che Alfonso Signorini può definirsi a tutti gli effetti il padrone di caso del reality show, visto e considerato che ha affiancato per nove anni Alessia Marcuzzi nell'edizione nip del Gf e tre accanto alla moglie di Francesco Totti nella versione vip. "Questo sarà il mio Gf Vip, nel bene e nel male.

Come faccio con il giornale che può piacere oppure no, così farò con questa edizione del reality show che voglio che abbia la mia anima. Sono anche autore del programma. Ho voluto un'edizione con vip veri - ha aggiunto - perché bisogna riappropriarsi dello status di 'Gf vip'. Poi è normale che qualcuno è più popolare rispetto ad altri". Ha infine concluso definendo "normale che chi ha tra i 40 e i 70 ha uno status più solido rispetto ai ventenni, ma ho comunque voluto che ognuno avesse la propria carta d'identità per entrare a far parte del cast".

Il suo parere sugli opinionisti

Relativamente agli opinionisti, Alfonso Signorini ha affermato di aver scelto scelto Wanda Nara dopo averla vista al programma Tiki Taka condotto da Pierluigi Pardo. Secondo il suo parere, la moglie di Icardi sarà la grande sorpresa della quarta edizione del Gf vip, in quanto "è molto comica e intelligente".

Invece, su Pupo il conduttore ha affermato che è sempre stato il suo 'sogno proibito' sin da quando ha partecipato al programma la Fattoria come inviato di Barbara D'Urso.

Riguardo al cast, Signorini ha affermato che per convincere Barbara Alberti ha usato tutta la sua pazienza. E poi, ancora, Rita Rusic, Adriana Volpe e Antonella Elia. Fernanda Lessa che ha una storia molto forte di depressione e dipendenza e Clizia Incorvaia, 'una matta e allo stesso tempo molto intelligente'. Se le sue scelte sono state felici lo vedremo ad iniziare da questa sera.