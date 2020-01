La scelta di Giulio Raselli a U&D non smette di far discutere: oltre che per l'inaspettata preferenza per Giulia D'Urso, la puntata che è stata trasmessa ieri in diretta su Canale 5 ha creato scalpore per il litigio che c'è stato tra il tronista e Giovanna Abate davanti alle telecamere. La corteggiatrice, dopo essere stata rifiutata in malo modo, si è sfogata su Witty Tv ed ha lamentato il trattamento poco delicato che ha ricevuto da parte della persona che ha frequentato per oltre 4 mesi.

L'ultimo scontro tra Giulio e Giovanna a U&D

Ieri, lunedì 20 gennaio, si è concluso il percorso di Giulio Raselli a U&D: dopo mesi di liti, riappacificazioni e conoscenza con le corteggiatrici Giulia D'Urso e Giovanna Abate, il tronista ha finalmente preso una decisione che ha spiazzato la maggior parte del pubblico. Il ragazzo ha chiesto di poter parlare prima con la romana, alla quale ha comunicato la sua preferenza per la "rivale" con toni che non sono piaciuti affatto a quest'ultima.

I due, che davanti alle telecamere hanno discusso moltissime volte in questi mesi, non si sono trattenuti neppure il giorno della scelta: "Devi rovinare anche un momento come questo, sei la solita", ha detto lui rivolgendosi alla spasimante che aveva appena rifiutato.

"Io potrei dire tante cose per screditarti, ma tanto ti screditi da solo", ha replicato Giovanna tra gli applausi dei presenti.

Giovanna commenta l'addio a Giulio a U&D

Mentre Raselli coronava il suo sogno d'amore con Giulia D'Urso, Giovanna ha rilasciato delle interessanti dichiarazioni a Witty Tv. Il portale che mostra ai fan di U&D contenuti esclusivi su tutti i suoi protagonisti, ha reso pubblica la prima e breve intervista che la Abate ha fatto subito dopo non essere stata scelta.

Ancora con addosso l'abito elegante che ha sfoggiato in diretta ieri pomeriggio, la romana ha detto: "Non mi aspettavo che non avesse tatto con me neppure alla fine. Non avrei mai voluto vedere quella rabbia nei suoi occhi, mi aspettavo un trattamento diverso". "Questo è quello che avrebbe dovuto fare una persona intelligente quale lo ritenevo, ma evidentemente l'ho sopravvalutato", ha aggiunto l'ex corteggiatrice davanti alle telecamere.

La stoccata che Giovanna ha dato al tronista che ha frequentato per mesi è stata la seguente: "Da lui mi aspettavo il tatto, che avrebbe contraddistinto un uomo da uno stupido".

Il pubblico di U&D sogna Giovanna sul trono

Sempre su Witty Tv, la Abate ha confermato la sensazione che ha avuto in studio sull'essere stata sempre presa in giro da Giulio: "Ma perché è sempre venuto a riprendermi? Ma a chi sono stata appresso in questi mesi?".

La delusione che ha provato Giovanna per non essere stata scelta è evidente tanto quanto la rabbia che ha provato nel vedere Raselli puntarle il dito contro anche nel loro ultimo incontro davanti alle telecamere.

"Avrei preferito una delusione per un amore mancato a una delusione per una persona. Lui mi ha dato il motivo per non stare male: il trattamento finale che ho ricevuto", ha concluso l'ex corteggiatrice di U&D nello sfogo che molti siti di Gossip stanno riportando in queste ore.

Il pubblico del dating-show intanto chiede a gran voce che alla romana sia data un'altra chance: esattamente come è successo con Giulio (che è stato rifiutato da Giulia Cavaglià a maggio scorso), i telespettatori si augurano che anche a Giovanna sia concesso di tornare in studio in una nuova veste, quella di tronista.