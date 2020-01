La "guerra" tra Brooke e Quinn è solo agli inizi e nella puntata di Beautiful andata in onda negli Stati Uniti ieri, lunedì 20 gennaio, la Logan è arrivata a una conclusione drastica: secondo lei il bacio tra Shauna e Ridge è stato progettato da Quinn.

Intanto, Wyatt ha deciso di lasciare Sally per Flo, ma la ragazza è convinta: farà il tutto per tutto pur di non perdere il suo fidanzato.

Beautiful, anticipazioni americane: Eric invita Quinn a essere 'superiore'

Il bacio tra Shauna e Ridge ha fatto veramente infuriare Brooke.

La donna, oltre ad aver affrontato la Fulton e Quinn, ha avuto un confronto anche con Eric e proprio a quest'ultimo ha fatto una richiesta precisa: cacciare da casa sua la moglie e Shauna. Eric si è mostrato comprensivo nei confronti della Logan, sa benissimo che si sente ferita, ma non ha intenzione di mettere la parola fine al suo matrimonio solamente per il tradimento di Ridge.

Allo stesso tempo l'uomo ha avuto da ridire per il comportamento della moglie nei confronti di Brooke. Atteggiamento ritenuto, dallo stesso, abbastanza "infantile", per questo motivo ha invitato la moglie a essere superiore e, soprattutto, a non intromettersi nel matrimonio tra la Logan e Ridge.

Queste richieste, però non sono state abbastanza per Quinn, che insieme a Shauna ha già iniziato a pensare a un modo per "sistemare" Brooke una volta per tutte.

Wyatt lascia Sally per Flo

Sally si è resa conto che il suo rapporto con Wyatt sta vacillando, per questo motivo ha deciso d'invitarlo negli uffici della Forrester Creations, per tentare di sedurlo con un abbigliamento succinto. Le cose però, per la ragazza, hanno preso una brutta piega, infatti Wyatt ha confessato a Sally che è ancora innamorato di Flo e che vuole riprovare a costruire qualcosa con lei.

La Spectra, però, si è mostrata decisa: non lascerà che Flo gli riprenda il fidanzato per l'ennesima volta.

Dopo "la riunione" dei Logan, in cui Katie ha chiesto a tutti di perdonare Flo per la sua "parte" all'interno della finta morte di Beth, la ragazza è riuscita a ottenere il perdono di tutti, a eccezione di Bill, che si è mostrato comprensivo nei confronti di Flo, ma è rimasto altrettanto deluso per il perdono "facile" che ha avuto da parte degli altri: non riesce proprio a dimenticare quello che ha fatto.

Flo, invece, ha ringraziato Katie per il supporto datole, soprattutto in questo momento in cui la sua vita potrebbe cambiare radicalmente: infatti ha informato la Logan che Wyatt è andato a comunicare a Sally la fine del loro rapporto, per tornare a stare con lei.

Katie ha avuto anche un confronto con Brooke, in cui quest'ultima le ha comunicato il bacio che c'è stato tra Shauna e Ridge. Secondo Brooke il tutto è stato progettato solamente dalla mente malvagia di Quinn.

Katie, invece, non la pensa allo stesso modo.

Per quanto riguarda Flo, Brooke vorrebbe perdonarla, ma sa benissimo che non si può fidare né di Shauna né di Quinn, per questo ha chiesto a Eric di mandarle via di casa, lasciando Katie sorpresa da tale richiesta.