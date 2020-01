Ieri sera 20 gennaio è andata in onda in prima serata su Canale 5 la quinta puntata della quarta edizione del Grande Fratello Vip, il Reality Show condotto dal direttore del settimanale Chi Alfonso Signorini e dagli opinionisti televisivi Pupo e Wanda Nara. In questo quinto appuntamento sono stati affrontati molti temi e ci sono state diverse sorprese. Non sono mancate le emozioni, gli incontri e soprattutto gli scontri.

Proprio in riferimento a quest'ultimo punto, la showgirl Valeria Marini ha fatto ritorno all'interno della casa più spiata d'Italia e ha dato vita ad un incontro incandescente con Rita Rusic.

Ma non è tutto, perché nel corso della puntata si è parlato della vita travagliata della Incorvaia e dei problemi di alcolismo della brasiliana Fernanda Lessa. Inoltre, il televoto ha deciso di mandare a casa un altro concorrente storico del Gf, Pasquale Laricchia. Tramite un gioco a coppie, poi, è stato stabilito chi mandare al televoto: i nominati sono stati Ivan Gonzalez e Carlotta Maggiorana.

Incontro-scontro tra Valeria Marini e Rita Rusic

Le due showgirl hanno dato vita ad un incontro-scontro.

Avendo amato nel corso della loro vita lo stesso uomo, si sono lanciate frasi velenose a vicenda nel loro primo confronto dopo 15 anni. In particolare l'imprenditrice croata naturalizzata italiana aveva accusato la showgirl di aver rovinato la famiglia di Vittorio Cecchi Gori. Però in studio Valeria Marini ha confessato di aver incontrato Vittorio quando era ormai separato da tre anni da sua moglie.

Quindi, la Marini ha voluto precisare che lei è sempre stata amica delle donne. La Rusic le ha mosso delle accuse a suo dire infondate.

Successivamente Rita durante la puntata ha fatto ritorno in salotto, trovando la Marini. Quest'ultima ha detto all'ex moglie di Cecchi Gori che le sue dichiarazioni non corrispondono al vero. Poi, Valeria è partita in quarta e ha aggiunto: 'Io sono stata vicinissima a Vittorio in un momento di difficoltà, ma voi eravate già separati da anni.

Tu hai sempre parlato malissimo di me, però ora sono contenta che vi siete riavvicinati'. La Rusic ha risposto che la showgirl vuole chiarire cose che lei già conosce.

Lo scontro tra le due donne si è concluso con un abbraccio

A quel punto le due hanno iniziato un battibecco e la Marini ha detto: 'Qui sei a casa mia'. E Rita ha risposto dicendo che la casa del Gf non è mica il Bagaglino. Alla fine Valeria ha detto a Rita che non porta rancore nei suoi confronti perché lei è una persona che vive di luce propria e non è di certo diventata famosa per essere l'ex moglie di un personaggio noto.

Infine, la Marini ha preteso le scuse della croata che in un primo momento non ne ha voluto sapere, però poi alla fine l'ha abbracciata.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della sesta puntata del reality show di Mediaset per scoprire ulteriori novità sui coinquilini all'interno della casa più spiata d'Italia. L'appuntamento è per venerdì 24 gennaio in prima serata su Canale 5.