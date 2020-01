Giulio Raselli ha scelto Giulia D'Urso con tanto di dichiarazione d'amore nei confronti dell'ex corteggiatrice. L'ex tronista di Uomini e donne e la sua nuova fidanzata hanno rilasciato un'intervista a Witty.tv a pochi minuti dall'emozionante momento vissuto in diretta lunedì 20 gennaio. Giulio senza troppi giri di parole ha ammesso di non provare le sensazioni che sente per la bella Giulia da molto tempo e ciò potrebbe essere preludio di una storia d'amore duratura.

Giulio su Giulia D'Urso: 'Non vedo l'ora di stare con lei'

Poco prima della scelta Giulio era molto emozionato, ma certo di ciò che provava per la corteggiatrice che ormai da un po' di tempo faceva inconsapevolmente parte delle sue giornate. È Giulia la ragazza che da giorni occupava tutti i pensieri di Raselli: la D'Urso ha ammesso di non aver capito nulla fino alla fine, ma di essere al settimo cielo per le parole dense di sentimento che l'ex tronista le ha dedicato. Tra un bacio e un abbraccio, la neo-coppia ha dimostrato una complicità già esistente.

'Adesso usciamo da qua e non vedo l'ora di stare con lei, giuro', ha affermato Giulio ancora commosso e lieto per la risposta positiva di Giulia. Mentre Giovanna ha dimostrato la sua grande delusione per il modo in cui Giulio si è rivolta a lei durante un momento molto delicato. Giulio e Giulia invece, sembrano aver dimenticato tutti i momenti difficili che hanno dovuto affrontare durante il loro percorso a Uomini e Donne, come ad esempio la segnalazione di un presunto bacio dato dalla ex corteggiatrice ad un calciatore.

Giulio: 'Non mi sono mai sentito così'

'Io credo di non essermi mai sentito così', ha confessato Raselli mostrando un aspetto del suo carattere poco noto a chi ha seguito tutta l'esperienza televisiva di Giulio partita dalla corte di Giulia Cavaglià, passata per Temptation Island e approdata infine sulla famosa sedia rossa della tv che gli ha donato l'amore. 'È un sentimento grandissimo, lo provo e non ha problemi a dirlo, anzi sono solo felice', ha concluso Giulio.

Mentre i due giovani erano impegnati a rilasciare le loro prime impressioni a Witty.tv, è giunta la chiamata della madre di Giulio che si è detta commossa e lieta per come è andata la diretta. Giulia ha affermato che porterà Giulio con sé in Puglia dalla sua famiglia, ma che subito dopo andranno anche in Piemonte dove abita la famiglia del ragazzo. La madre di Raselli è apparsa felice di poter accogliere la neo-coppia.

Viaggio di coppia per Giulio e Giulia?

Pare che adesso per i due giovani ci siano solo momenti belli da condividere: i due sono molto lieti e per di più è stato raro vedere una scelta in cui il tronista si dichiari già innamorato della sua corteggiatrice. I presupposti non sono più solo quelli di una frequentazione intensa lontani dalle telecamere, ma quelli di una vera e propria storia d'amore.

L'intervista si è conclusa, però, lasciando i fan di Uomini e Donne con il fiato sospeso.

infatti, la redazione ha fatto una sorpresa ai ragazzi, ma non è stato svelato di cosa si tratti. È probabile che vedremo i primi momenti come coppia di Giulio e Giulia: magari i due faranno un viaggio documentato dalle telecamere del dating show. Di certo a breve i telespettatori sapranno qualcosa in più al riguardo.