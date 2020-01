Giovanna Abate è rimasta profondamente delusa dal modo in cui Giulio le ha comunicato di non essere lei la scelta. L'ex corteggiatrice di Uomini e donne ha confessato, in un video postato da Witty.tv, che si aspettava non solo un trattamento di tipo differente, ma anche un modo di fare meno brutale. Il tatto, secondo la bella Giovanna, contraddistingue un uomo intelligente da uno che non possiede questa qualità. Le parole della Abate lasciano trasparire tutto il risentimento che alberga nel suo cuore visto che lei aveva investito molto in questa conoscenza che durava ormai da quattro mesi.

Giovanna delusa da Giulio: 'L'ho sopravvalutato'

'Non mi aspettavo che lui non usasse tatto neanche alla fine con me', ha esordito Giovanna nella breve intervista concessa a Witty.tv subito dopo aver sentito da Raselli di essere addirittura innamorato di Giulia. La giovane ha aggiunto che, sebbene tutto il loro percorso si fosse basato su scontri a volte anche duri, da una persona che reputava intelligente si attendeva un modo di fare differente. 'Forse l'ho sopravvalutato', ha affermato la Abate parlando dell'ex tronista.

'Mi aspettavo un trattamento diverso', ha proseguito nel suo sfogo Giovanna, che ha intravisto perfino cattiveria negli occhi di Giulio al momento della scelta. Non ha visto dispiacere da parte di Giulio ma solo un ragazzo che non vedeva l'ora di chiudere con lei per potersi finalmente dedicare all'altra persona. Giovanna ha poi continuato affermando che Giulio ha visto quanto interesse ha provato lei nei suoi riguardi per cui, giunti alla fine, secondo lei le parole che doveva usare dovevano essere ben altre.

Giovanna: 'Un motivo per non stare male'

'Ci sono modi per dire tutto e alleviare il dolore dell'altro', ha detto Giovanna. Lei si è sempre mostrata forte ma è comunque una persona con le sue debolezze e fragilità. Sono stati quattro i mesi passati da Giovanna dietro a Giulio e la ragazza alla fine del percorso si è chiesta con chi abbia investito il suo tempo. Giovanna è stata delusa dalla persona più che dall'amore mancato.

'Mi ha dato un motivo per non stare male', ha concluso la ragazza che non nasconde l'amarezza. In fondo, come la Abate ha voluto ricordare, lei è sempre la stessa ragazza che Giulio è andato a riprendere tante volte. Con il senno di poi si chiede perché, accortosi di provare amore verso l'altra corteggiatrice, abbia continuato a volerla in trasmissione.

Giovanna sarà la prossima tronista di Uomini e Donne?

Adesso, mentre Giulio e Giulia possono dare inizio ad una vita di coppia, il pubblico di Uomini e Donne che aveva dato sempre il suo sostegno a Giovanna chiede a gran voce di vedere la giovane sul trono. Molte volte la redazione del programma ha dato la possibilità ad una corteggiatrice non scelta di sedere sulla famosa sedia rossa. Con il temperamento di Giovanna sarebbe di certo un trono appassionante e sincero.