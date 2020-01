Giulio Raselli ha fatto la sua scelta oggi 20 gennaio in diretta: il tronista di Uomini e Donne ha deciso di uscire dallo studio con Giulia, ma non sono mancati i momenti di tensione con Giovanna. Allo stesso tempo, anche Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno discusso: se la bionda opinionista tifava per Giulia, l'ex ballerino ha trovato inopportuno il modo in cui Raselli si è comportato con Giovanna. In ogni caso, Giulio non ha avuto dubbi arrivando a dire di essere innamorato della sua corteggiatrice e di non poter fare più a meno di lei.

Le ultime esterne di Giulio

Emozionante e piena di colpi di scena è stata la scelta di Giulio che ha avuto luogo oggi lunedì 20 gennaio su Canale 5: Giulia è stata la fortunata che ha fatto battere il cuore al giovane. Prima di arrivare al momento più romantico con la caduta dei famosi petali rossi, però non sono mancati i momenti ad alta tensione con Giovanna. La puntata ha preso il via con l'arrivo delle due corteggiatrici e dei momenti più belli vissuti insieme. Successivamente si è entrati nel vivo con l'ultima esterna del tronista e delle sue corteggiatrici.

Giulia e Giovanna sono andate entrambe a casa di Giulio, ma piccoli indizi che facevano già prevedere la scelta ci sono stati sin da subito. Solo Giulia è stata invitata a salire direttamente a casa del tronista e poi i due sono andati insieme sulla neve. Giovanna, che invece ha potuto conoscere solo il cane del ragazzo, da subito ha dato segni di malcontento facendo notare come Raselli avesse un atteggiamento più dolce e accondiscendente con la sua rivale.

Petali rossi su Giulio e Giulia

Si è dunque giunti all'entrata delle sedie rosse e all'uscita delle due ragazze. La prima ad essere richiamata è stata Giovanna: la ragazza da subito ha capito di non essere lei la ragazza che Giulio voleva al suo fianco. Il discorso di saluti iniziato in modo calmo si è poi infervorato quando Raselli ha detto che il suo cuore lo portava a pensare ad un'altra ragazza, parlando chiaramente di Giulia, dicendosi addirittura innamorato di quest'ultima.

Giovanna, come naturale, ha reagito malissimo ma è stato Giulio a non voler andare oltre additandola come scorretta. Giovanna è andata via in lacrime e alterata. 'Ti screditi da solo', ha concluso Giovanna.

Infine, è arrivata Giulia. Raselli emozionato ha trovato sostegno in Maria De Filippi che ha chiesto al tronista di essere sincero. 'Ti chiedo di dirmi di sì perché ti amo', ha detto Giulio poco prima che la corteggiatrice gli saltasse al collo baciandolo.

Segui le tue passioni. Rimani aggiornato. Tutto su Uomini E Donne

Il momento dei petali rossi, iconico ormai al dating show, è stato molto sentito. Chi non si è trovato d'accordo con il comportamento di Giulio è stato Gianni.

Gianni contro Giulio

Se Tina si è commossa augurando tutto il meglio alla coppia, secondo Sperti il tronista ha preso in giro Giovanna perché non ci si può dichiarare innamorati, secondo lui, se il sentimento non si prova già da molti giorni.

Giulio, comunque, è apparso felice, e dopo i ringraziamenti ha affermato in modo spiritoso di sapere già quali progetti per la serata portare avanti con la sua scelta.