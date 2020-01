Clamorose novità giungono dalle anticipazioni relative alla registrazione di Uomini e donne dello scorso 30 gennaio nelle quali Ida Platano non è riuscita a trattenere le lacrime dopo una domanda su Riccardo. Stando a quanto di legge, pare che la dama bresciana non abbia voluto entrare nel dettaglio, ma il suo pianto la dice lunga sul fatto che tra i due le cose non vadano affatto bene. Per l'ennesima volta dunque, la coppia nata all'interno di U&D starebbe attraversando un momento di crisi tanto che, in molti, ora pensano che si siano già detti addio.

Le lacrime di Ida a U&D testimonierebbero la crisi con Riccardo

L'ospitata di Ida Platano nell'ultima registrazione del Trono Over di Uomini e donne ha portato con sé clamorosi risvolti riguardanti il suo rapporto con Riccardo Guarnieri. Solo una settimana fa, all'interno dello studio di Maria De Filippi, erano parsi felici e innamorati, nonostante qualche discussione e litigio per futili motivi. Ora, da quanto emerge dalle anticipazioni fornite dal sito 'Il Vicolo delle news', l'umore di Ida sembra essere diametralmente opposto visto che la dama si lascerà andare ad un pianto nel momento in cui le verrà chiesto come sta procedendo con Guarnieri.

Ida Platano e Riccardo Guarnieri, la coppia di U&D potrebbe essersi sciolta

Brutte notizie all'orizzonte per la coppia formatasi proprio all'interno del Trono Over di U&D e che, sino a qualche settimana fa faceva progetti di matrimonio. Da quanto si apprende inoltre, nel corso della registrazione, più volte è stato domandato a Ida se i due si fossero presi una semplice pausa, ma il continuo pianto della dama potrebbe far presagire ad una rottura definitiva.

Si tratterebbe quindi dell'ennesimo addio per la coppia, che pare non riuscire a superare i dissapori del passato.

I segnali fanno presupporre l'addio tra Ida e Riccardo di U&D

La crisi in atto tra Ida e Riccardo non sorprende gli utenti social i quali già nei giorni scorsi avevano notato qualcosa di strano. In particolare, si è notato che Ida ha postato canzoni malinconiche e che il suo umore non era quello di una persona felice e serena.

Alla luce di quanto accaduto in studio dunque, è inevitabile pensare che la coppia, non solo abbia attraversato un momento di crisi, ma che i due si siano proprio lasciati. Se ciò venisse confermato, potrebbe significare un nuovo ritorno dei due nel parterre del Trono Over che, in questi anni, li ha visti protagonisti.

In attesa di ulteriori novità in merito alla coppia formata da Ida Platano e Riccardo Guarnieri, si ricorda che Uomini e donne va in onda tutti i pomeriggi su Canale 5, a partire dalle 14:45 circa. Su 'Witty tv' e su Mediaset Play invece, si potranno trovare le puntate già trasmesse, oltre a diverse clip riguardanti i vari protagonisti del dating show di Maria De Filippi.