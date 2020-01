È da poco terminata la registrazione di una puntata molto movimentata di Uomini e donne: il blog Vicolo delle News fa sapere che in studio è accaduto di tutto. Da gare di ballo improvvisate a lanci di oggetti e cibo da parte di una dama del parterre. Gli ospiti della giornata sono stati Ida Platano e Riccardo Guarnieri: i due hanno confermato di stare insieme ma di battibeccare spesso per futili motivi. Tra i motivi di discussione una dimenticanza del tarantino che non ha fatto gli auguri a Gemma Galgani per il suo compleanno.

Ida e Riccardo tornano in trasmissione e litigano

Le anticipazioni sulla puntata di Uomini e Donne che è stata registrata oggi, martedì 21 gennaio, sicuramente faranno felici i fan di una coppia che si è formata durante l'esperienza al trono over. Ida Platano e Riccardo Guarnieri, infatti, sono tornati in studio per raccontare come vanno le cose tra loro.

Il Vicolo delle News, dunque, informa i telespettatori del dating-show che la bresciana e il pugliese si sono presentati davanti alle telecamere mano nella mano confermando di stare ancora insieme a circa due mesi dalla loro ultima partecipazione al programma Mediaset.

A caratterizzare questa storia d'amore, però, sono ancora i litigi. Sia la dama che il cavaliere, infatti, hanno fatto sapere di discutere spesso e per motivi poco importanti. La parrucchiera ha riferito che alcuni giorni fa si è arrabbiata con il fidanzato perché non ha fatto gli auguri di compleanno alla sua cara amica Gemma.

Riccardo ha rimproverato la compagna di aver fatto altrettanto con alcuni suoi parenti e tra loro è iniziato un battibecco che Maria De Filippi ha stoppato facendoli ballare e poi accomodare accanto a Gianni Sperti per il resto della puntata.

Gemma 'spaventata' da Emanuele a Uomini e Donne Over

La registrazione odierna del trono over di Uomini e Donne, però, si è aperta con il consueto aggiornamento sulle vicissitudini sentimentali di Gemma Galgani. In rete, infatti, in queste ore si legge che la torinese sta frequentando da una settimana Emanuele (un signore che ha contattato la redazione appositamente per poter conoscere la bionda dama) ed è uscita con lui a cena.

La protagonista del dating-show, però, si è un po' "raffreddata" nei confronti del suo spasimante quando gli ha sentito dire che è ancora molto passionale e, contrariamente ad altri, ha una forte attrazione anche fisica nei suoi confronti.

Il cavaliere, inoltre, si è prestato a vari balli con le dame del parterre ed ha assecondato Tina Cipollari quando ha proposto di fare il "gioco del cocco". Da questo momento goliardico è nata una gara di ballo improvvisata tra vari membri del parterre alla quale hanno preso parte anche alcuni professionisti di Amici.

Barbara perde le staffe con Marcello e viene richiamata da Gianni Sperti

La parte finale della registrazione di Uomini e Donne del 21 gennaio è stata interamente dedicata a Barbara De Santi e alla sua conoscenza con Marcello (ex spasimante di Gemma). I due hanno raccontato di essere usciti insieme, ma lei c'è rimasta molto male quando l'ha subito riaccompagnata in albergo dopo cena.

Tra la dama e il cavaliere è nato un battibecco che li ha portati addirittura ad insultarsi davanti a tutti fino a quando la maestra, presa dall'ira, ha lanciato un biscotto addosso al signore che le stava di fronte.

Non contenta di questo gesto molto criticato da tutti i presenti (Gianni Sperti ha fatto presente che il cibo non si lancia), Barbara ha tirato anche una scarpa a Marcello che stava cercando di farla ragionare. A fare le spese della rabbia incontrollabile della De Santi è stato anche Armando Incarnato che è stato accusato dalla stessa di avere una fidanzata segreta fuori dal programma.