Martedì 21 gennaio è stata registrata una nuova puntata di Uomini e donne dedicata agli over. Ovviamente non mancano le anticipazioni condivise dai vari siti di Gossip. Leggendole si apprende che quella appena registrata è stata una puntata davvero molto movimentata e particolare. In studio è successo davvero di tutto. Ci sono state discussioni accese e sono volati insulti e non solo. C'è stato anche il famoso gioco del cocco che si è trasformato in una sorta di gara di ballo. Pare poi che ad un certo punto sia volata addirittura una scarpa lanciata da una protagonista del parterre femminile.

In tutta la baraonda che si è creata sono stati ospiti in studio Ida Platano e Riccardo Guarnieri: i due sono ritornati dopo alcune settimane per raccontare come sta procedendo la loro storia d'amore.

Platano e Guarnieri in puntata raccontano come sta procedendo la loro storia d'amore

Avevamo lasciato Ida Platano assalita da mille dubbi dopo che Riccardo Guarnieri le aveva chiesto di diventare sua moglie. La romantica proposta con tanto di anello di fidanzamento era stata fatta in studio prima delle festività natalizie.

Tuttavia, la donna aveva detto però che prima di compiere un passo così importante occorreva costruire delle basi solide, decidendo comunque di lasciare la trasmissione insieme a Riccardo Guarnieri per provare a viversi fuori seriamente. Usciti dal programma Riccardo le ha organizzato una sorpresa in cui le ha ridato il famoso anello. Questa volta Ida felicissima lo ha indossato. Pare infatti che finalmente le cose tra di loro stiano andando bene.

Infatti, nell'ultima registrazione di martedì 21 gennaio di U&D sono ritornati in studio per raccontare come prosegue la loro relazione.

Anticipazioni Uomini e Donne: tra Ida Platano e Riccardo va tutto bene

Dopo che Maria De Filippi ha fatto vedere come consuetudine il filmato che riassume brevemente la loro vicenda sentimentale, Ida e Riccardo sono entrati in studio mano nella mano. I due hanno detto che va tutto bene anche se come al solito continuano le discussioni.

A scatenare l'ultima discussione è stata a sua insaputa Gemma Galgani. In occasione del suo compleanno Ida ci è rimasta male del fatto che Riccardo sapendo che sono migliori amiche non le abbia fatto gli auguri. Da questo poi, si sono innescate altre discussioni: alcune riguardano delle proposte di lavoro ricevute da Riccardo. L'uomo dice di averle mostrate ad Ida ma la donna smentisce. Per mettere fine alla lite la conduttrice Maria De Filippi li invita a ballare. I due poi dopo il ballo passato più a salutare che a ballare, ma comunque rimarranno in studio fino a fine puntata seduti come sempre accanto all'opinionista Gianni Sperti.