Prosegue a gonfie vele la storia tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri: questo è ciò che si può evincere dalle brevi Stories Instagram postate da entrambi che mettono il mostra il fatto che lui si trova a casa della dama in quel di Brescia. Inoltre, la coppia non è stata presente alla registrazione del trono over di Uomini e donne del 16 dicembre: Riccardo stava festeggiando il compleanno del figlio della sua fidanzata, segno che ormai si è perfettamente integrato nella quotidianità della Platano.

Riccardo al compleanno del figlio di Ida

Belle notizie per i fan della coppia composta da Ida e Riccardo: dopo il lungo ed appassionato bacio che i due si sono scambiati in trasmissione per sancire la comune volontà di riprovarci, pare che entrambi ce la stiano mettendo tutta per far funzionare davvero le cose. Infatti, nella registrazione del 16 dicembre, durante la quale si è dedicato parecchio tempo alla storia che vede coinvolta Gemma Galgani e Jean Luis Ciano, la coppia era assente. Sia che la coppia abbia deciso di lasciare definitivamente il programma che li ha fatti conoscere ed innamorare.

sia che si tratti di un'assenza momentanea, le news sui due provengono dai social.

Infatti, proprio nelle stesse ore in cui aveva luogo la registrazione del trono over, sui profili Instagram dei due sono state pubblicate delle Story che seppur brevi sono molto significative. Ida si è occupata di organizzare i festeggiamenti per il compleanno del suo bambino ma non era sola. Con lei c'era Riccardo che non solo si è recato nella città della dama ma ha deciso di far parte della vita del bambino, segno che oramai ha tutte le intenzioni di costruire qualcosa di serio e soprattutto duraturo per poter arrivare un giorno alle nozze.

Platano e Guarnieri innamorati e felici

Pare che tutte le richieste di Ida abbiano trovato accoglimento da parte di Riccardo: lei ha sempre voluto che il suo uomo si integrasse nella sua vita, che comprende la vita a Brescia tra impegni legati al lavoro e quelli legati a figlio. Adesso, Guarnieri si sta davvero impegnando per dimostrare che la sua richiesta di matrimonio non è stata dettata da superficialità, ma tutto il contrario. Riccardo è realmente certo di voler state con Ida, come ha recentemente dichiarato durante un'intervista rilasciata a Uomini e Donne Magazine.

Ora, la Platano avrà modo di vedere come si trova il fidanzato a vivere con lei vicino. I fan della coppia, però, non devono disperare: è più che probabile che i due torneranno in trasmissione per raccontare come va la loro storia, se non come membri del parterre femminile e maschile almeno in qualità di ospiti come accade a molte delle coppie che si sono formate all'interno del programma.