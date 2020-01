In data 9 gennaio 2020 è stata registrata una nuova puntata del trono classico. Molti si aspettavano la tanto attesa scelta di Giulio, il quale invece non è stato presente in puntata. Le attenzioni si sono quindi concentrate sulla presentazioni di un nuovo tronista, il trono di Carlo che ha baciato sia Cecilia che Marianna e sul trono di Sara. Non sono mancati i colpi di scena e i battibecchi e in tutto ciò non si è nemmeno parlato di Giulio e le sue corteggiatrici, le quali non erano neanche presenti in puntata, mentre in molti speravano in una scelta.

Presentazione nuovo tronista Daniele

Viene presentato il nuovo tronista, si chiama Daniele Dal Moro e non è un nuovo volto della televisione. Daniele ha 28 anni, è un imprenditore veronese ed è figlio del politico Pietro del Moro. Ha partecipato al Grande Fratello 16, classificandosi quarto e ha iniziato una conoscenza fuori dalla casa con Martina, vincitrice di quella edizione. Dopo il video di presentazione, sono scese le prime ragazze per corteggiare Daniele, in un appuntamento al buio. Prima della fine della puntata viene fatto uno speed date del tronista e alcune ragazze le manda via lui, mentre altre se ne vanno, in particolare una corteggiatrice che ha detto che non le piace l'uomo che dice che le ragazze le sbatte al muro.

Maria chiede se facesse riferimento al fatto che è un violento, ma la ragazza dice che si riferisce al modo in cui fa l'amore.

Anticipazioni trono di Sara che bacia Giuseppe

La puntata inizia con il percorso di Sara, la tronista esce con Sonny, il quale in puntata era molto nervoso e in esterna ha avuto parole e insulti pesanti nei riguardi del suo rivale e corteggiatore della tronista, Giuseppe, definendolo deficiente e molto altro. Inoltre, mentre stavano bevendo un bicchiere di vino al ristorante, Sonny ha rimproverato la ragazza di star flirtando con il cameriere e lei per scherzare ha chiesto a quest'ultimo se volesse andare a corteggiarla in puntata. L'atteggiamento del ragazzo non è piaciuto affatto al pubblico, il quale gli ha fischiato contro e lui è stato costretto a scusarsi.

Con Giuseppe, invece, l'esterna è andata molto bene.

Lei ha cercato più volte un avvicinamento, ma lui, in tono scherzoso, le ha detto di fare la donna e di farsi desiderare. Ad un certo punto hanno poi spento le telecamere e il ragazzo sembrava essere più a suo agio, hanno mostrato lo stesso le riprese e i due si sono baciati.

In settimana Sara ha poi conosciuto nuovi ragazzi su Witty e l'hanno colpita due in particolare. Uno si chiama Gaetano e vive a Shangai ma è di Napoli e l'altro è Giovanni Arrigoni, ex tentatore di Temptetion Island.

Anticipazioni trono di Carlo, bacio con Cecilia e Marianna

Carlo invece esce con Marianna, i due si sono sdraiati sul divano e si sono scambiati baci abbastanza passionali, dimostrando che tra i due c'è molta chimica. La ragazza ha raccontato a lui un po' della sua vita privata e dei sacrifici lavorativi che ha fatto, andando a 12 anni a lavorare in una pescheria per mantenersi.

Carlo, in occasione del suo compleanno le ha regalato dei fiori.

L'esterna con Cecilia è andata anche molto bene, i due si sono baciati, ma Carlo riesce ad aprirsi di più con la Zagarrigo, tanto che le ha raccontato di quando la mamma aveva un compagno abbastanza discutibile e di come lui da bambino abbia assistito a delle scene che nessun figlio dovrebbe vedere. Cecilia ha detto che anche lei ha un passato difficile, ma non si sente ancora pronta a parlarne. Tornati in studio la ragazza ci è rimasta abbastanza male per il bacio scambiato con Marianna, tanto che stava per piangere per gelosia e si è arrabbiata con Carlo, il quale le ha detto di guardare le differenze e di come con lei sia stato più confidenziale.

Infine è anche uscito con Marika, ma non hanno mostrato l'esterna.