Il 16 gennaio si è tenuta un'altra registrazione del Trono Over di Uomini e donne, durante la quale, stando alle anticipazioni, ne sarebbero successe di tutti i colori. Il Vicolo delle News, infatti, ha riportato che ci sono state delle nuove segnalazioni nei confronti di Armando Incarnato, questa volta da parte di Veronica Ursida. Quest'ultima ha affermato che il cavaliere avrebbe una frequentazione con una ventenne al di fuori del programma.

L'imprenditore partenopeo, dunque, dopo essere finito al centro delle polemiche nelle puntate precedenti, si è ritrovato di nuovo sotto accusa.

Nel frattempo, per Gemma è arrivato in studio un nuovo corteggiatore.

Veronica e Armando ai ferri corti: lei sostiene che lui abbia un flirt con una 20enne

Continuano a giungere segnalazioni su Armando Incarnato, ritrovatosi al centro delle discussioni anche durante la registrazione del 16 gennaio del Trono Over. Veronica, infatti, ha rivelato che il cavaliere avrebbe un flirt con una giovane di 20 anni, e per dare ulteriore credibilità alle sue affermazioni ha consegnato alla redazione del dating-show degli screenshot dai quali emergerebbe che l'uomo sia uscito per ben cinque volte con questa ragazza.

L'ultimo appuntamento lo avrebbero avuto pochi giorni fa.

Anticipazioni Trono Over: Gemma conosce un musicista

Armando Incarnato, quando Veronica ha preso la parola ha provato a zittirla, ma invano. La dama ha anche chiesto un confronto con Roberta per capire cosa si sia detta con il corteggiatore napoletano dietro le quinte durante la puntata precedente. A quanto pare, dopo un iniziale rifiuto, la Di Padua ha deciso di allontanarsi con la Ursida per un chiarimento.

Durante la registrazione non è mancato lo spazio dedicato a Gemma Galgani. Quest'ultima, dopo aver interrotto la frequentazione con Marcello, ha potuto fare la conoscenza di un nuovo corteggiatore. Si tratta di un uomo che avrebbe più o meno la stessa della dama piemontese, e che si è presentato come un musicista che ama molto anche il ballo. Dopo alcuni attimi di indecisione, l'ex fidanzata di Giorgio Manetti ha deciso di confermarlo e ha anche ballato con lui.

Ricordiamo che queste vicende verranno trasmesse prossimamente su Canale 5, mentre lunedì 20 gennaio, al consueto orario delle 14:45, Uomini e Donne tornerà in onda con il Trono Classico e quasi certamente con la scelta di Giulio Raselli.