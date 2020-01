Ieri, lunedì 20 gennaio, dopo la scelta di Giulio Raselli, la quale è avvenuta in diretta, è stata effettuata una nuova registrazione del trono classico di Uomini e donne riportata da Il Vicolo delle news. Al centro dell'attenzione ci sono stati soprattutto Carlo e Sara. Il primo ha discusso con Daniele a causa della corteggiatrice Ginevra, la quale è uscita con entrambi, mentre la seconda è stata spiazzata da Matteo.

Quest'ultimo, infatti, ha deciso di mandarle un bellissimo mazzo di rose, nonostante lei non l'abbia mai portato in esterna, ma non è tutto.

Tra i momenti più significativi della puntata c'è stato anche il messaggio di Cecilia. La ragazza ha deciso di non presentarsi in puntata, in quanto fortemente delusa dal comportamento del tronista.

Anticipazioni U&D, registrazione 20 gennaio: Cecilia decide di non presentarsi

In seguito alla scelta di Giulio Raselli del 20 gennaio, la produzione di Uomini e Donne si è cimentata in una registrazione del trono classico, che è partita da Daniele e Carlo, i quali si stanno contendendo la corteggiatrice Ginevra.

Il suo essere così indecisa tra i due sta infastidendo moltissimo Dal Moro, mentre Pietropoli non è sembrato dare molto peso alla cosa. Specie per quanto riguarda il percorso di quest'ultimo, c'è stata un'interessante novità. Dopo l'ultima registrazione, in cui Cecilia è stata accusata da tutti di essere finta e costruita, la ragazza ha deciso di non presentarsi in puntata.

A sostituire la sua presenza, però, ci ha pensato un messaggio rivolto a Carlo, nel quale la ragazza gli ha spiegato di esserci rimasta molto male per come è stata trattata la scorsa volta.

Pietropoli è sembrato molto triste per la decisione della corteggiatrice, sta di fatto che Daniele gli ha consigliato di andarla a riprendere se ci tiene davvero. Daniele, invece, è uscito anche con Pamela, ma tra i due non è accaduto nulla di così rilevante essendo stata dolo la prima esterna.

Uomini e Donne: Giuseppe accusato di fare sponsorizzazioni

Successivamente, si è passati al trono di Sara.

Il corteggiatore Gaetano ha stuzzicato il suo avversario Giuseppe accusandolo ironicamente di fare sponsorizzazioni. Il fatto che indossi spesso magliette con delle stampe ha lasciato intendere che potesse fare pubblicità ad una stamperia.

In seguito, è stata mostrata anche l'esterna fatta con Sonny. Il corteggiatore ha organizzato un'uscita nel paese di lei, ma la cosa non ha fatto molto piacere alla tronista.

Quest'ultima, infatti, avrebbe voluto decidere lei quando portare il ragazzo nel suo luogo di nascita e non il contrario, ad ogni modo, l'esterna è proseguita in modo tranquillo. Infine, Matteo ha deciso di fare una sorpresa alla tronista mandandogli un mazzo di fiori. Sara è sembrata molto a imbarazzata per il gesto del corteggiatore, nonostante non l'abbia mai portato in esterna.