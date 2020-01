Nelle ultime settimane Barbara De Santi ha iniziato la conoscenza di diversi cavalieri, nessuna delle quali, però, si è conclusa benissimo (l'ultima con Mattia, che è stato accusato dalla dama stessa di averla presa solamente in giro). Nella registrazione avvenuta ieri, martedì 21 gennaio, il pubblico è venuto a conoscenza della nuova frequentazione di Barbara con Marcello.

Uomini e Donne, registrazione 21 gennaio: Barbara esce con Marcello

Una conoscenza, quella con Marcello, che già agli albori ha i suoi problemi.

I due sono usciti a cena insieme, ma una serie di misunderstanding hanno fatto nascere le prime crepe all'interno della frequentazione. Lei non ha visto in lui un minimo interesse, anche per il fatto che dopo la cena l'avrebbe riaccompagnata in albergo senza chiederle se lei veramente volesse. Lui si è difeso dicendo che la De Santi, in realtà, le aveva confidato di non stare molto bene. Insomma, i due non hanno trovato un punto d'incontro.

A quanto pare, i problemi non sarebbero stati solo questi.

Lui ha incolpato la dama di avere veramente poco tempo da dedicargli e che preferisce stare con le amiche piuttosto che con lui. Barbara non ha visto la situazione sotto la stessa prospettiva, infatti è convinta che lui debba avere in primis la sua vita indipendente.

Barbara tira una scarpa a Marcello

La reazione di Barbara è stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso, visto che i due hanno iniziato a inveire a vicenda.

Alla fine la dama, non sapendo più come difendersi, ha tirato al cavaliere un biscotto che aveva in mano (il biscotto l'è stato donato da una persona presente nel pubblico dopo che la dama si è sentita mancare a causa di un calo di zuccheri). Gesto che è stato aspramente criticato dall'opinionista Gianni Sperti (l'ha accusata che non si tira il cibo), per questo la De Santi, non curante del fatto che il biscotto fosse caduto per terra, l'ha raccolto e mangiato.

A ogni modo, Marcello e Barbara hanno deciso di chiudere la conoscenza, anche se il cavaliere ha ammesso che non ne aveva la minima intenzione, ma le conclusioni affrettate di Barbara lo hanno condotto a un'unica soluzione. Sentendosi ancora "colpita" dalla parole di Marcello, Barbara ha deciso di togliersi una scarpa e di lanciargliela. Successivamente l'è stata restituita da Armando, ma il cavaliere napoletano, forse anche un po' risentito del fatto che la dama abbia deciso di rifiutare il suo numero, l'ha accusata di compiere dei gesti sconsiderati, anche "peggio dei suoi".

A proposito di Armando, anche nella registrazione di ieri, 21 gennaio, Barbara lo ha accusato di avere una fidanzata fuori, minacciandolo che prima o poi porterà le prove.

Lui, ovviamente, ha controbattuto a tali accuse dandole della "pazza" e lei si è difesa dicendogli che è un falso "come tutti quelli del parterre maschile".