In data 8 gennaio 2020 si è registrata una nuova puntata del Trono Over. Dopo gli avvenimenti della scorsa settimana, che hanno visto Armando Incarnato smascherato da Gianni, che ha insinuato abbia una relazione all'esterno delle trasmissione, durante la registrazione il cavaliere ha fatto rientro in studio. Gemma, dopo l'addio a Juan Luis Ciano, ha iniziato una conoscenza con Marcello, interrotta però durante questa puntata.

Armando porta in studio la sua ex

Grazie al sito ''il vicolo delle news'', si leggono le anticipazioni sulle vicende che coinvolgono Armando.

L'uomo, dopo aver abbandonato la trasmissione nella scorsa registrazione, è ritornato in studio insieme alla sua ex fidanzata Jeannette. I due hanno raccontato la loro verità. La donna ha dichiarato che, prima di fidanzarsi con lei, Incarnato stava con un'altra ragazza in fin di vita. Successivamente si sarebbero fidanzati, ma ora non starebbero più insieme da parecchio tempo. Jeannette ha poi chiarito che la foto postata sui social, in cui si intravedeva la casa dell'uomo, era un'immagine risalente al 2014.

La donna ha anche fatto sapere che lavora ancora con lui nel suo negozio di parrucchiere e che per questo i due hanno ancora contatti.

Non sono mancate le polemiche. L'ex fidanzata di Armando è stata accusata di avere insultato sui social Veronica proprio per la sua frequentazione con il cavaliere napoletano. La donna avrebbe insinuato che Incarnato con Veronica poteva solo ''divertirsi'' e nient'altro. L'uomo, anziché difendere la dama che corteggiava, è stato criticato perché avrebbe difeso la sua ex fidanzata.

Non sono mancate altre polemiche sulla dama, che è sembrata ancora molto presa da lui. Arrivati a questo punto, è intervenuto anche Gianni, che ha chiesto ai due partecipanti di Uomini e donne di mostrargli i telefoni, per capire se si fossero messi d'accordo. Dai cellulari però non è emersa nessuna informazione compromettente.

Veronica ha ribadito di voler chiudere definitivamente con Armando.

Gemma rompe anche con Marcello

Durante il corso della registrazione c'è stato anche spazio per Gemma. La dama torinese, dopo aver chiuso con Ciano, aveva iniziato una conoscenza con Marcello, con il quale nella scorsa puntata c'erano stati dei litigi in quanto l'uomo era indeciso tra la Galgani, Anna Tedesco e Antonella. Gemma allora si è indispettita e ha deciso di chiudere con il cavaliere, perché vorrebbe un'esclusiva che lui non vuole concederle. Gianni invece ha attaccato Anna, perché sembra che sui social abbia sponsorizzata proprio il negozio di Marcello.

Erik frequenta l'altra Valentina

Durante la registrazione si è parlato poi di Erik e Valentina A. Inizialmente le cose tra i due sembravano andare bene, ma poi con il passare dei giorni le cose sono peggiorate, tanto da arrivare a chiudere la conoscenza.

Adesso Erik frequenta una nuova Valentina, di 48 anni e che vive a Firenze. I due si sono baciati. Lei è più grande di lui di 12 anni. La differenza d'età ha fatto arrabbiare Valentina A.. La dama ha riferito che Erik le aveva detto che le donne mature non facevano per lui.

Ad un certo punto della registrazione, Maria ha fatto partire una musica da discoteca e ha chiesto a Gemma di ballare con Tina, ricevendo in risposta un rifiuto. Gianni ha ballato con Roberta e Valentina con un altro per indispettire Erik. Infine Romolo si è dichiarato innamorato di Olga, ma lei ha dichiarato di non volerne sapere.

Diana sta frequentando Simone e un altro cavaliere.