Una vita è pronta a catalizzare l'attenzione dei telespettatori italiani. La puntata che sarà trasmessa domenica 26 gennaio su Canale 5 promette di rivelare importanti colpi di scena. Le anticipazioni ci permettono di scoprire che Celia si preoccuperà per Lucia. Quest'ultima ha uno stretto rapporto con Samuel Alday, interessato solo ai suoi soldi, ma sentirà di provare sentimenti anche per Telmo. Jordi sarà fermato da Liberto che lo ha sorpreso mentre cercava di abusare di Flora. Liberto sarà acclamato come un eroe in tutta Acacias 38.

Ceferino continuerà ad essere convinto che Lolita sia la sua promessa sposa. La soap opera Una Vita sarà trasmessa domenica alle ore 14:30 circa con una puntata doppia.

Anticipazioni Una Vita, puntata del 26 gennaio: Telmo e Lucia si baciano

La trama di Una Vita per la puntata del 26 gennaio ci rivela cosa accadrà tra Lucia e Telmo. Celia, cugina dell'Alvarado, si confiderà con Padre Telmo. La Álvarez-Hermoso sarà molto preoccupata per la scelta amorosa di Lucia. La donna non vedrà di buon occhio il rapporto sempre più stretto che la donna avrà con Samuel.

Padre Telmo cercherà di evitare in tutti i modi di incontrare Lucia poiché sentirà per lei sentimenti molto profondi, che un uomo di chiesa non dovrebbe provare. Lucia riuscirà ad incontrare la donna raffigurata nel ritratto: nelle puntate precedenti è stato possibile per i telespettatori vedere l'immagine di questa donna raffigurata in un dipinto, che portava al collo un ciondolo simile a quello che l'Alvarado aveva avuto in dono dalla propria madre.

Lucia e la donna raffigurata nel ritratto parleranno a lungo: questo incontro per la giovane cugina di Celia sarà significativo. L'Alvarado vorrà raccontare a una persona fidata l'esperienza appena vissuta e si recherà da Telmo. Le anticipazioni di Una Vita rivelano che durante questo incontro ci sarà una forte attrazione che culminerà con un bacio appassionato. Questa situazione lascerà entrambi sconvolti: Telmo si rifugerà nella penitenza, mentre l'Alvarado si chiuderà per ore a piangere nella sua stanza.

Spoiler di Una Vita del 26 gennaio: Liberto sarà acclamato come un eroe

Le anticipazioni di Una Vita sulla puntata del 26 gennaio ci rivelano cosa accadrà a Flora e Liberto. La giovane sarà aggredita da Jordi Barò, l'uomo che nella soap Una Vita organizza il giro di scommesse clandestine alle quali Iñigo parteciperà come scommettitore. Negli episodi precedenti della soap il giovane rimane estasiato dai guadagni facili ottenuti tramite le scommesse. Barò, l'uomo che organizza questi eventi, inizierà a frequentare La Deliciosa, rimarrà colpito da Flora e userà una scusa per allontanare Iñigo. Jordi farà delle avances a Flora che ella respingerà.

L'uomo cercherà di abusare di lei, ma in soccorso della donna arriverà Liberto che colpirà Jordì con un pugno. Tutta Acacias 38 acclamerà l'uomo come un eroe e un certo Alfonso, mai visto nel quartiere, farà la sua comparsa e proporrà a Liberto di partecipare ad alcuni incontri di pugilato. Rosina non si mostrerà d'accordo, ma l'uomo accetterà.

Una Vita, anticipazioni del 26 gennaio 2020: Ceferino sarà attratto da Casilda

Gli spoiler di Una Vita per la puntata del 26 gennaio ci rivelano come proseguiranno le vicende di Ceferino e Lola. Negli episodi precedenti è stato possibile scoprire che secondo un'antica usanza di Cabrahigo, se due giovani si baciano durante una notte in cui c'è un quarto di luna, i due sono promessi sposi.

Lolita aveva dimenticato Ceferino e il loro bacio. Quando lo rivede e l'uomo le rammenta quanto accaduto rimane senza parole. Lolita, disperata, chiederà aiuto ad amici e familiari per riuscire a liberarsi di Ceferino. Casilda, che in Una Vita interpreta una domestica, cercherà di sedurre Ceferino. La donna si recherà ad un appuntamento con l'uomo al quale, invece, avrebbe dovuto presentarsi Lolita.

Le anticipazioni di Una Vita ci rivelano che la donna proverà a farsi baciare dall'uomo e, in un primo momento, egli sembrerà cedere. All'ultimo momento si tirerà indietro e impaurito dalla sua attrazione per Casilda deciderà di partire subito per Cabrahigo.

Lolità capirà la situazione e lo convincerà a rimanere fino a dopo le feste. L'obiettivo della giovane sarà quello di riuscire a fare baciare Ceferino e Casilda. Una Vita viene trasmessa su Canale 5 dalle ore 14:10 circa e sulla piattaforma streaming Mediaset Play, dove sarà possibile rivedere le repliche delle puntate on demand a partire dal giorno successivo.