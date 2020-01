Le trame di Una vita, in programma nelle prossime puntate italiane in onda ad inizio 2020 su Canale 5, si soffermano sul triangolo amoroso, formato da Lucia Alvarado, Telmo Martinez e Samuel Alday, che finalmente avrà un epilogo. Nel dettaglio, la cugina di Celia capirà che il suo promesso sposo è interessato alla sua grande fortuna, tanto da decidere di lasciarlo sull'altare davanti a tutti i vicini di Acacias 38.

Una Vita: Telmo chiede aiuto a Ursula

Le anticipazioni di Una Vita, che saranno trasmesse nel corso dei primi mesi del 2020 sui teleschermi di Canale 5 annunciano la rottura tra Samuel e Lucia.

Tutto avrà inizio con precisione, quando Telmo dirà al suo mentore Guillermo di non voler rinunciare all'Alvarado dopo averla baciata con passione sulla bocca. Per questo motivo, il prelato si dichiarerà disposto a rinunciare agli abiti sacerdotali per proteggere la cugina di Celia dagli intrighi dell'Alday. Ma ecco arrivare il colpo di scena: il corpo del frate sarà ritrovato senza vita da Martinez, al suo ritorno da un viaggio lontano da Acacias 38. Le indagini, punteranno subito il dito su Ursula, vista litigare furiosamente con lui poco prima della sua morte.

Di conseguenza, la Dicenta sarà imprigionata con l'accusa di omicidio. Ma ecco che le prove portate da Augustina scagioneranno la vecchia istitutrice, tanto che Telmo le chiederà nuovamente aiuto per disbrigare una delicata faccenda.

Lucia accetta di sposare Samuel

Gli spoiler di Una Vita, riguardanti le puntate italiane che debutteranno ad inizio anno nuovo sul Canale del Biscione, raccontano che il sacerdote comincerà a sospettare che Espineira abbia commissionato l'assassinio di Fra Guillermo. In particolare, Martinez crederà che il priore si sia macchiato le mani di sangue per impedire al frate, di rivelare alla chiesa che l'Ordine del Cristo Giacente era interessato all'eredità di Lucia. Peccato, che Telmo non riesca a dimostrare la sua tesi, visto la mancanza di prove, tanto da fare delle dettagliate indagini a proposito.

Intanto, l'Alvarado sicura di non poter avere un futuro accanto alla figura religiosa, accetterà di convolare a giuste nozze con Samuel. Ma ecco Martinez farà un gesto clamoroso durante la pronuncia dei voti.

L'Alvarado lascia l'Alday dopo aver capito che voleva la sua eredità

Nel dettaglio, il prelato irromperà in chiesa, senza gli abiti sacerdotali. Un dettaglio, che non sfuggirà a Carmen, la quale sarà la prima a notare il suo cambiamento. A tal proposito, Lucia lascerà l'Alday sull'altare, decidendo di seguire il suo cuore. A questo punto, l'ex di Blanca profondamente offeso, darà uno spintone alla cugina di Celia, facendola cadere a terra. Per fortuna, Telmo si metterà di mezzo, tanto da evitare gravi conseguenze per la giovane, che verrà messa al sicuro dai coniugi Alvarez Hermoso.

Una scena, che lascerà allibito Felipe che chiederà una spiegazione convincente all'Alvarado.

La donna, a questo punto, dirà di aver agito in questo modo, in quanto ha capito che Samuel era soltanto interessato alla sua ricca eredità. Dall'altro canto, il fratello di Diego sarà chiamato a restituire la somma di soldi, presa in prestito dal pericoloso strozzino Jimeno.