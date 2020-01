Prosegue l'appuntamento con le novità su Il Segreto, la TV Soap che continua ad appassionare i telespettatori italiani a distanza di molti anni dalla prima messa in onda in Tv. Le trame spagnole, in programma dal 3 al 7 febbraio 2020 su Antena 3, rivelano che Camelia Castaneda rimarrà vittima di un incendio che desterà la preoccupazione dei genitori Marcela e Matias. La bambina, infatti, resterà gravemente intossicata dai fumi dell'incendio appiccato dal tenente Campuzano, il complice di Donna Eulalia.

Il Segreto: Marcela in pericolo di vita, Mauricio litiga con Don Filiberto

Le anticipazioni de Il Segreto riguardanti le puntate spagnole in onda da lunedì 3 a venerdì 7 febbraio 2020 in Spagna, annunciano importanti colpi di scena. Nel dettaglio, Camelia rimarrà gravemente intossicata dall'esalazione del fumo derivato da un incendio, tanto che Marcela e Matias (Ivan Montes) temeranno per la sua vita. A tal proposito, gli abitanti faranno delle indagini per affidare il colpevole degli incendi alla giustizia.

In clinica, la giovane Castaneda, si risveglierà dallo stato di coma, tanto da apparire molto disorientata.

Nel frattempo, Mauricio (Mario Zorrilla) apparirà molto sconvolto, visto che non è riuscito a prevenire la distruzione delle loro case. A tal proposito, il sindaco e Don Filiberto, giungeranno quasi alle mani, quando quest'ultimo crederà che l'incidente accorso a Camelia sia stato causato dell'ateismo dei suoi genitori.

Allo stesso tempo, il tenente Campuzano informerà Donna Eulalia che nessuno sospetta che dietro gli incendi ci sia il suo zampino, visto che l'hanno data per morta molti anni prima. Infine, il complice della Castro la informerà di aver creato una nuova trappola, nonostante non specifichi il nome della sua prossima vittima.

Il Segreto anticipazioni: Matias e Marcela in pensiero per Raimundo

Gli spoiler de Il Segreto, in onda tra diversi mesi su Canale 5, rivelano che la marchesa Isabel si recherà alla Casona, dove rivelerà a Rosa che sua sorella Marta ha una relazione con il suo promesso sposo Adolfo.

La donna, a questo punto, spronerà la Solozabal a reagire, utilizzando anche stratagemmi illeciti. Marcela e Matias, invece, cominceranno ad essere in pensiero per Raimundo, il quale non si sta facendo sentire da parecchio tempo. I Castaneda, infatti, saranno all'oscuro che l'Ulloa è stato rapito dal tenente Campuzano e Donna Eualalia.

A La Habana, la serva Antonita informerà la marchesa che suo figlio e Maqueda hanno avuto un incidente stradale, che fortunatamente non ha avuto tragiche conseguenze. Infine, Campuzano rivelerà alla Castro di aver fallito il piano, visto che non è riuscito a porre fine alla vita del De Los Vivos.