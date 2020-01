Si è trattato solo di un gioco, ma il bacio scattato tra Pago ed Adriana Volpe sta facendo molto discutere fuori dalla casa più spiata d'Italia. Durante l'ultima puntata del Grande Fratello Vip il pubblico ha assistito all'incontro di Pago con la sua ormai ex fidanzata Serena Enardu: la coppia aveva passato un duro momento di sconforto, poi terminato con l'interruzione della relazione proprio sotto gli occhi dei telespettatori durante il famoso programma estivo 'Temptation Island'.

Nell'ultima puntata il pubblico ha deciso che la ragazza non potesse raggiungere il suo ex fidanzato Pago in casa per vivere con lui questa esperienza e provare a chiarirsi.

L'incontro tra i due, dunque, si è limitato solo a un piccolo scambio di idee che dovrà, eventualmente, avere un seguito fuori dalla casa. Pago è, quindi, rimasto nel programma per poter continuare il suo percorso e, qui, si è reso protagonista di uno dei primi baci. Il cantautore ha infatti baciato sulle labbra la conduttrice tv Adriana Volpe nel corso del gioco 'obbligo o verità'.

La rabbia del marito della Volpe sui social

"Gioco dell'oca con l'oca numero 1, chi ha dato l'obbligo!": queste le parole di Roberto Parli, marito di Adriana Volpe che scrive sui social di aver visto la scena in diretta e se la prende con quella che definisce 'oca', cioè Antonella Elia.

A scegliere la punizione del gioco è stata, infatti, la Elia che ha imposto un bacio in realtà molto più passionale di quanto effettivamente avvenuto. La Volpe era visibilmente imbarazzata ed ha cercato di evitare l'obbligo, ma Pago l'ha raggiunta risolvendo la situazione con un bacio veloce a stampo.

Parli sottolinea, poi, che la parola rispetto è stata dimenticata e che sua moglie ha a casa non solo un marito, ma anche una bambina. L'uomo difende sua figlia, ricordando che il gesto della mamma, di cui ritiene colpevole la Elia, la porterà a rispondere a domande e commenti scomodi e poi conclude: "Non era meglio giocare a Trivial Pursuit o a Mikado con gli spaghetti?".

Il marito della Volpe scrive anche che la rabbia non è rivolta a sua moglie e che continuerà a sostenerla: a riprova di questo posta anche una foto di loro due che si baciano in riva al mare.

Doppio bacio per Zequila: con Paola Di Benedetto e Clizia Incorvaia

Antonio Zequila in pochi giorni ha già conquistato i baci di due bellissime donne: l'ex madre natura Paola Di Benedetto e l'ex moglie di Francesco Sarcina Clizia Incorvaia. La cornice dei baci è sempre un gioco, questa volta che simula scene da film davanti a tutta la casa ed a Fabio Testi che fa il regista. Dopo il bacio con la fidanzata di Federico Rossi Paola Di Benedetto, Antonio Zequila ha replicato con Clizia Incorvaia. La bella modella si è dovuta allontanare quasi di forza lamentandosi del fatto che Zequila ci avrebbe messo troppa 'passione'.