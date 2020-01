Dopo giorni di rumors e mezze smentite, finalmente è stata svelata la data in cui Giulio Raselli farà la sua scelta. Le prime anticipazioni che trapelano dagli studi di Uomini e donne il 14 gennaio, informano i telespettatori che il tronista deciderà tra Giovanna Abate e Giulia D'Urso tra meno di una settimana: lunedì 20 gennaio andrà in onda una puntata in diretta del dating-show su Canale 5.

La data della scelta di Giulio: 20 gennaio dal vivo su Canale 5

Il Gossip che impazzava soprattutto sui social network nei giorni scorsi, ha finalmente trovato conferma nelle parole di Maria De Filippi: Giulio Raselli farà la sua scelta lunedì prossimo in diretta su Canale 5.

Il blog "Vicolo delle News", infatti, ha da poco riportato l'anticipazione che la conduttrice ha dato al pubblico presente alla registrazione del Trono Classico del 14 gennaio, quella che non prevede la presenza in studio né del tronista né delle sue corteggiatrici.

Esattamente come è accaduto a maggio scorso con Giulia Cavaglià, Angela Nasti e Andrea Zelletta, anche l'alessandrino avrà la possibilità di prendere una decisione definitiva tra Giovanna Abate e Giulia D'Urso nel modo classico, ma nel corso di un appuntamento trasmesso dal vivo su Canale 5.

Per evitare che circolino spoiler sull'attesissima scelta di Giulio (che rovinerebbe l'effetto sorpresa alla maggior parte dei telespettatori), la redazione ha deciso di mandare in onda live questo importante momento.

Giovanna o Giulia: incertezza sulla preferenza di Raselli

Mancano sei giorni, dunque, alla scelta di Giulio Raselli: lunedì 20 gennaio Uomini e Donne sarà in diretta e il pubblico potrà assistere alla decisione del ragazzo senza conoscere il finale (cosa che accade quando le puntate del dating-show sono registrate in anticipo rispetto alla messa in onda).

Le ultime anticipazioni che sono circolate sul percorso del giovane all'interno del dating-show, parlavano di una profonda incertezza di quest'ultimo su chi sarebbe stata la corteggiatrice alla quale avrebbe chiesto da lì a breve di diventare la sua nuova fidanzata.

Giovanna Abate è sicuramente la preferita della maggior parte dei telespettatori, mentre Giulia D'Urso ha sempre avuto da parte del tronista molte dimostrazioni d'affetto: non si può dire con certezza, dunque, chi delle due riuscirà a spuntarla tra meno di una settimana.

L'avventura di Giulio nel Trono Classico è cominciata a settembre scorso: ad oltre cinque mesi di distanza dal suo esordio sulla poltrona rossa, oggi il ragazzo si prepara ad affrontare l'epilogo di un'avventura che non è detto finisca bene (Raselli potrebbe anche ricevere un "no" dalla corteggiatrice prescelta).