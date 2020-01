Sono a non finire i colpi di scena nella seguitissima serie televisiva Il Paradiso delle signore, in onda dal lunedì al venerdì a partire dalle ore 15:40. Le anticipazioni della puntata in programma il 27 gennaio svelano che, nel momento in cui Federico Cattaneo (Alessandro Fella) affronterà gli esiti negativi del rischioso intervento chirurgico a cui si è appena sottoposto, Vittorio Conti (Alessandro Tersigni) perderà le staffe. Il direttore del grande magazzino milanese licenzierà Cosimo Bergamini (Alessandro Cosentini) senza pensarci due volte, quando commetterà uno sbaglio imperdonabile durante le ore lavorative.

Flavia protegge la figlia e il loro patrimonio, Cosimo perde il lavoro

Nel corso del 71esimo episodio della famosa soap daily che debutterà sulla rete ammiraglia Rai lunedì 27 gennaio, Roberta non riuscirà a gestire la sua profonda disperazione per quanto accaduto al suo storico fidanzato Federico. Quest’ultimo, nel frattempo, non riuscirà proprio ad accettare il fatto di dover rimanere a vita su una sedia a rotelle. Intanto Flavia, prima di andarsene dal capoluogo lombardo, farà una mossa per salvaguardare la figlia Ludovica e il loro ingente patrimonio dalle grinfie dei Guarnieri.

La Brancia di Montalto affiderà le sue ricchezze nelle mani di Achille Ravasi, con la speranza che non possano finire in quelle della famiglia di Umberto. Vittorio verrà a conoscenza della ragione per cui Cosimo non si è impegnato nel migliore dei modi al lavoro, ma dopo averlo licenziato.

La madre del Bergamini sta male, Federico abbattuto

Nello specifico il direttore del lussuoso magazzino sarà molto furioso poiché la consegna delle divise realizzate per le hostess in occasione dell’Expo ’61 sia avvenuta in modo errato.

Il marito di Marta, dopo aver cacciato il Bergamini, apprenderà che la signora Delfina, ovvero la madre del giovane, sta male a causa di seri problemi di salute. A mettere al corrente il Conti della delicata questione familiare del migliore amico di Riccardo, in realtà, sarà la talentuosa stilista Gabriella. Nel contempo il giovane Cattaneo, a seguito della sua delicata operazione, non riuscirà proprio ad accettare il suo crudele destino.

Il figlio di Luciano e Silvia sarà consapevole di dover rinunciare ad andare a Parigi con Roberta, come tanto desideravano. Quest’ultima, sempre più affranta nel vedere il fidanzato abbattuto, arriverà a prendere una decisione affrettata sul loro rapporto. Per concludere Vittorio riassumerà Cosimo al paradiso, dopo aver appreso i reali motivi della sua distrazione grazie alla Rossi.