Si è tenuta ieri martedì 21 gennaio una nuova registrazione del trono over di Uomini e donne che ha visto protagonisti dame e cavalieri. A rendere ancora più interessante la dinamica che si è creata in studio è stata la presenza, in qualità di ospiti, di Ida Platano e Riccardo Guarnieri. La coppia non prendeva parte alle registrazioni da molto tempo, ma i fan hanno potuto seguire sui social l'evoluzione del loro amore: i due hanno raccontato che tutto procede per il meglio anche se non mancano le discussioni.

Ida e Riccardo ospiti al trono over

La registrazione del trono over del 21 gennaio è stata ricca di novità e colpi di scena, come riportato dalle anticipazioni del sito IlVicolodelleNews. Gemma ha conosciuto un nuovo cavaliere, che ha riscosso l'interesse anche di Antonella e ciò ha fatto lamentare non poco la dama torinese. Anna ha chiuso con Mattia dopo averlo accusato di prende delle scuse per allontanarla per via della differenza d'età e Barbara ha discusso pesantemente con Marcello arrivando a tirare un biscotto in faccia al cavaliere tanto che Armando le ha addirittura dato della 'pazza' per il suo atteggiamento.

Ma il momento più atteso dal pubblico è stato il ritorno negli studi di Ida e Riccardo.

Maria De Filippi ha mostrato il video della consegna dell'anello di fidanzamento di Guarnieri alla Platano, che inizialmente non ha accettato. Ma il videoclip ha riportato anche la Instagram Story in cui l'ex cavaliere ha dato il suo pegno d'amore alla fidanzata, che stavolta lo ha indossato, in un parcheggio mentre si trovava a Brescia.

La coppia ha finalmente fatto il suo ingresso in studio raccontando che la storia procede per il meglio come dimostrano anche gli scatti social relativi al Capodanno che i due hanno trascorso insieme,

Riccardo non ha fatto gli auguri a Gemma, Ida la prende male

Non sono mancate, però, le discussioni e i litigi tra Ida e Ricardo che sono stati da sempre il filo conduttore della loro relazione. Ida ha preso male il fatto che Riccardo non ha fatto gli auguri a Gemma Galgani che ha compiuto da poco 70 anni, pur sapendo quale rapporto di amicizia le lega.

Ma Guarnieri ha replicato affermando che anche lei non è stata molto cerimoniosa con i suoi parenti nei giorni dei loro compleanni.

Successivamente, Riccardo ha raccontato di essere in trattativa per alcuni lavori ma di valutare solo quelli vicino a Brescia. Ida ha negato di aver visto queste proposte anche se lui ha affermato il contrario. Prima che la situazione degenerasse, è intervenuta la conduttrice che ha lanciato un ballo.

Il momento è diventato più disteso perché entrambi si sono dedicati a chiacchierare con dame e cavalieri.

Ida e Riccardo sono rimasti per il resto della registrazione: i due si sono tenuti per mano, seduti vicino a Gianni Sperti e non hanno mancato di scambiarsi tenerezze. Evidentemente le discussioni, seppur presenti, non hanno scalfito l'amore e l'interesse che l'uno prova nei confronti dell'altra e viceversa.

Il trono over continua ad appassionare non poco i fan di Uomini e Donne.