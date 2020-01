Lo scorso mercoledì 15 gennaio 2020, è stata trasmessa su Canale 5 la nuova diretta del Grande Fratello vip, che quest'anno è condotto da Alfonso Signorini. Il nuovo appuntamento tv ha visto i protagonisti i gieffini "Highlander", tra cui lo squalificato Salvo Veneziano. Quest'ultimo, vecchia gloria del Gf insieme a Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini, si è presentato in studio. In puntata, ha rivolto le sue scuse al pubblico, alla luce delle parole "sessiste" spese al privée della Casa, su Paola Di Benedetto e Elisa De Panicis, che hanno indignato molti telespettatori.

Salvo Veneziano, Pasquale Laricchia, Patrick Ray Pugliese e Sergio Volpini nel mirino di una polemica

Nel difendersi, in diretta al Gf Vip 4 Veneziano si è detto colpevole di aver assunto un atteggiamento goliardico, al mero scopo di divertire gli altri 3 concorrenti "Highlander", reclutati insieme a lui nel privée del Gf. Ma le scuse di Salvo non sono bastate a spegnere la polemica sollevata in rete sullo "schiaffo che Salvo diceva di voler dare ad Elisa, per spezzarle la colonna vertebrale e bere le ossa fino a lasciarne solo la pelle".

Lo stesso Signorini ha voluto discutere dell'accaduto con i tre "highlander" rimasti in gioco, che sono accusati di aver riso alle esternazioni riprovevoli fatte da Salvo. Alfonso ha, quindi, proposto ai tre gieffini di recarsi in un centro anti-violenza, dove avrebbero ascoltato le testimonianze di alcune vittime.

"Avrete modo di confrontarvi direttamente faccia-a-faccia con alcune storie di donne.

Che si racconteranno a voi in un centro anti-violenza e che vi faranno molto pensare": queste sono le parole con cui il conduttore ha proposto ai tre gieffini di riscattarsi, rispetto alle accuse ricevute nelle ultime ore, da chi li ritiene complici della condotta sessista assunta da Salvo nella Casa. "No, non ci sto", ha obiettato Pasquale Laricchia.

Pasquale Laricchia e il conduttore discutono in modo acceso

Lo storico concorrente del Gf, Pasquale Laricchia, si è subito detto contrario all'idea di dover accettare la proposta avanzatagli poco prima da Signorini, in diretta.

"Mi dissocio, posso anche uscire dal gioco. Io non voglio andare in nessun centro -ha, infatti, aggiunto l'highlander-, perché io ho difeso e tutti lo sanno al Gf 3". E le parole di Laricchia hanno irritato non poco Signorini, che ha prontamente ribattuto al gieffino: "Ma chi hai difeso? Se ti sei messo a ridere?!? Ma che me ne frega del Grande fratello 3? In questo Grande fratello vip, tu chi hai difeso?".

"L'errore è stato fatto e io penso sia giusto dire che non si deve nemmeno ridere", ha, poi, affermato dal suo canto, Pasquale Laricchia.

Alfonso Signorini ribatte al gieffino

Secondo Pasquale, Salvo avrebbe speso parole forti in più occasioni e ripetutamente nel corso del daytime del Gf vip 4 e lui avrebbe, però, provato a fermare il compagno d'avventura senza mai riuscirci. "Io credo che ascoltare la realtà faccia a faccia di donne che hanno vissuto sulla pelle le cose orrende - ha poi chiarito Signorini parlando a Pasquale -, di cui voi vi siete messi a ridere, sia un momento costruttivo nella vita.

Se non sei d'accordo, te ne resti nel tuo privée. Non è un problema per noi, pensavamo di darti un assist, l'occasione per riflettere. Se non ti interessa riflettere, sei padrone della tua vita".