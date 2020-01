Le trame delle puntate italiane di Una vita prossimamente in onda su Canale 5 mostreranno Ursula Dicenta, nota al pubblico della soap spagnola per i crimini commessi e gli inganni messi in atto ai danni di più personaggi, alcuni dei quali hanno anche perso la vita a causa della sua perfidia. Considerata perciò ad Acacias una vera e propria dark lady, sarà difficile pensare che non si sia macchiata dell'ennesimo delitto in presenza sopratutto di prove inconfutabili. La donna verrà arrestata da Mendez e finirà in prigione per l'omicidio di frate Guillermo grazie alla testimonianza di Fabiana che si rivelerà fondamentale per l'arresto dell'ex istitutrice.

Questa volta però Ursula sarà innocente. Le anticipazioni rivelano che, contrariamente ai suoi trascorsi criminali, la donna non ucciderà il religioso, ma finirà per essere accusata a causa di un piano architettato da Samuel Alday che vorrà togliere di mezzo la Dicenta. Telmo non crederà alla colpevolezza di Ursula e, convinto ci siano altri responsabili dietro l'ignobile gesto, cercherà di scoprire la verità con l'aiuto di Lucía.

Anticipazioni Una Vita: Ursula accusata da Fabiana, Telmo non crede alla sua colpevolezza

I telespettatori italiani di Una vita nelle prossime puntate assisteranno all'arresto di Ursula per un crimine non commesso. Per quanto possa sembrare strano, l'ex istitutrice non c'entrerà nulla nell'assassinio di frate Guillermo, giunto ad Acacias per riportare Telmo sulla retta via. Secondo le anticipazioni sulle trame future della soap, l'uomo verrà ritrovato senza vita dal suo pupillo e Mendez, nonostante sia poco convinto della colpevolezza della Dicenta, arresterà la donna che già in passato si è macchiata di orrendi delitti.

Sarà decisiva la testimonianza di Fabiana che riferirà di aver visto la criminale litigare con il frate. La Dicenta finirà in carcere anche se non sarà l'autrice del delitto. In realtà il colpevole sarà Filo, un uomo al servizio di Jimeno Batán. Samuel sarà al corrente di tutto e farà in modo che la vedova del padre venga accusata dell'omicidio. Telmo inizierà ad indagare perchè deciso a far scagionare Ursula dalle accuse.

Nel frattempo Agustina si troverà in grande difficoltà quando verrà esortata da Fabiana a rivelare a Lucìa di aver visto uno sconosciuto entrare in chiesa il giorno in cui è stato ucciso Guillermo.

Telmo e Lucía incastreranno Filo, Samuel aiuterà il criminale a fuggire

Le trame di Una Vita si complicheranno nelle prossime puntate in onda anche in Italia. Verrà commesso un nuovo crimine ma stavolta la colpevole non sarà Ursula. Quest'ultima troverà un alleato in padre Telmo che, con l'aiuto dell'amata Lucìa, scagionerà la donna dall'accusa di omicidio commesso ai danni del mentore del religioso, frate Guillermo.

Le anticipazioni rivelano che Telmo e Lucìa si recheranno nel bar frequentato dal malvivente Filo, il vero autore del delitto. La giovane fingerà di essere una cortigiana e il criminale la importunerà fino al punto da minacciarla con un coltello. Telmo interverrà subito e anche lui verrà minacciato da Filo il quale, a causa dell'aggressione, verrà arrestato da Mendez. Batàn ordinerà a Samuel di far evadere il suo scagnozzo e l'Alday riuscirà a far fuggire l'assassino.