Lunedì 3 febbraio andrà in onda in prima serata su Rai 1 la quarta ed ultima puntata della fiction 'La guerra è finita'. La mini-serie, diretta dal regista Michele Soavi e interpretata da Michele Riondino e Isabella Ragonese, è stata accolta con grandissimo entusiasmo da tutti i telespettatori che non vedono l'ora di vedere il finale di stagione. Infatti, la puntata d'esordio della fiction ha realizzato il 21% di share, mentre la seconda puntata è arrivata a 18,39% con 4.288.000 milioni di telespettatori.

Nell'ultimo appuntamento arriverà per tutti il momento delle decisioni e i personaggi che abbiamo avuto modo di conoscere in queste settimane dovranno provare a ripartire e a voltare pagina una volta per tutte. Ci saranno tantissime novità e numerosi colpi di scena davvero sorprendenti in quest'ultimo episodio che andrà in onda come sempre alle 21:25 sulla prima rete Rai.

Davide dovrà prendere un'importante decisione per il bene di Miriam

Secondo le ultime anticipazioni dell'ultima puntata, Davide scoprirà l'identità di Mattia e dovrà quindi prendere una decisione molto importante per il bene di Miriam.

Infatti, quest'ultima ha instaurato un importante rapporto con il ragazzo e quindi per l'ex ingegnere sarà davvero dura compiere la scelta giusta. Ma non è tutto, perché Davide si deciderà una volta per tutte a fare chiarezza sui suoi sentimenti e alla fine arriverà alla conclusione di aver bisogno di Giulia nella sua vita. In particolare, l'ex ingegnere deciderà di andare dalla donna per scusarsi.

Resterà da vedere se Giulia accetterà le scuse dell'uomo o se vorrà qualche altra dimostrazione per ricredersi.

Intanto, anche il futuro della tenuta Terenzi arriverà ad una svolta definitiva e tutti i ragazzi prenderanno la propria strada. In particolare, le vicende delle fiction giungeranno alla conclusione proprio quando nell'Italia appena liberata dal fascismo ci si avvierà alle elezioni politiche.

L'ultima puntata de 'La guerra è finita' sarà disponibile anche sulla piattaforma di Rai Play

Dunque, non ci resta che aspettare la messa in onda della quarta ed ultima puntata per scoprire ulteriori novità sulla fiction e quale sarà il suo epilogo. Anche la puntata finale, così come quelle precedenti, potrà essere seguita sulla piattaforma gratuita di Rai Play. Ma non è tutto, perché chi non avesse la possibilità di seguire la puntata in diretta televisiva o in diretta streaming potrà farlo successivamente, in quanto l'episodio verrà caricato sulla piattaforma. Inoltre, nella sezione dedicata alle Serie TV Rai, i telespettatori avranno la possibilità di recuperare anche le puntate precedenti.