Arrivano le nuove anticipazioni settimanali della soap opera spagnola "Una vita", meglio conosciuta in patria con il titolo di "Acacias 38". Le trame di cui parleremo fanno riferimento alle puntate inedite che andranno in onda dal 26 al 31 gennaio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.10. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'arrivo di Fra Guillermo ad Acacias, sul bacio che Ceferino darà a Casilda e sui sensi di colpa che Telmo proverà dopo aver baciato Lucia.

Lucia si dichiarerà a Telmo

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Celia si convincerà che Lucia si sia innamorata di un altro uomo e lo confiderà a Telmo. Il religioso, nel frattempo, cercherà in tutti i modi di evitare di incontrare l'Alvarado per non cadere in tentazione. Liberto ed Inigo correranno in soccorso di Flora quando si renderanno conto che Jordi Barò sta per violentarla. Ceferino sarà sul punto di baciare Casilda ma all'ultimo minuto si pentirà delle sue intenzioni e desisterà per rispettare le tradizioni di Cabrahigo.

Samuel si recherà per qualche giorno a Segovia, mentre Lucia si dichiarerà a Telmo e lo bacerà appassionatamente. Subito dopo però, il religioso si pentirà di aver ceduto all'Alvarado e comunicherà ad Ursula di voler digiunare durante il periodo natalizio per fare penitenza. Lolita approfitterà dell'attrazione che Ceferino prova per Casilda, per invitare il giovane a non tornare a Cabrahigo.

Ceferino bacia Casilda

Giunto a Segovia, Samuel rintraccerà il vecchio mentore di Telmo, Fra Guillermo, e lo convincerà a recarsi ad Acacias con lui. Ceferino non riuscirà più a contenere l'attrazione che prova per Casilda e la bacerà in soffitta. Dopo aver saputo del digiuno di Telmo, Lucia farà di tutto per parlargli e per convincerlo a cambiare idea. Nonostante ciò, il religioso non smetterà di sentirsi in colpa per il suo attimo di debolezza, decidendo di espiare le sue colpe, auto flagellandosi.

Dopo aver dato un pugno a Jordi, Liberto avrà la possibilità di partecipare al suo primo incontro di boxe per diventare un lottatore professionista. Lucia e Samuel finiranno per discutere quando la giovane deciderà di restituire un quadro che sta restaurando alla sua legittima proprietaria. Felice per l'arrivo ad Acacias di Fra Guillermo, Telmo gli confiderà in confessione ciò che prova nei confronti di Lucia. Lolita sarà felicissima quando saprà che Ceferino ha baciato Casilda, infrangendo le tradizioni di Cabrahigo e lasciandola, così, libera di sposare Liberto. Dello stesso umore non sarà Ceferino, che, dopo essersi reso conto dell'inganno, si sentirà profondamente ferito dal comportamento delle due donne.