Arrivano le anticipazioni settimanali della soap opera spagnola "Una vita", giunta ormai alla quarta stagione in Italia e alla sesta in Spagna. Le trame di cui ci occuperemo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda in Italia dal 19 al 24 gennaio, tutti i giorni su Canale 5 a partire dalle 14.10 subito dopo la messa in onda di "Beautiful". Le vicende di questa settimana gireranno tutte intorno al triangolo formato da Padre Telmo, Lucia e Samuel Alday, ai tentativi di Lolita di spezzare l'impegno con Ceferino, alle preoccupazioni di Servante per le sorti di Prudencia a Cuba e all'infatuazione di Jordi per Flora.

Samuel chiede nuovamente a Lucia di sposarlo

Le anticipazioni di "Una vita" ci segnalano che Servante si preoccuperà moltissimo per Prudencia quando scoprirà che un terribile uragano ha colpito Cuba. Samuel chiederà nuovamente a Lucia di sposarlo, ma la giovane si rifiuterà di rispondergli chiedendogli del tempo. La titubanza di Lucia farà arrabbiare moltissimo l'Alday, soprattutto quando si convincerà che dietro ai dubbi della giovane potrebbe esserci la simpatia che lei nutre nei confronti di padre Telmo.

Con lo scopo di sedurre Flora, Jordi Barò approfitterà dell'assenza per vacanze di Eleonor ed Inigo, per avvicinarsi alla giovane. Zio Gennaro dirà a Lolita che per rompere l'impegno che ha con Ceferino, quest'ultimo dovrebbe innamorarsi e baciare una donna vedova. Saputo ciò, la fidanzata di Antonito chiederà a Casilda di sedurre Ceferino, ma la donna prima rifiuterà la richiesta dell'amica e poi accetterà di aiutarla.

Ceferino invita Lolita ad un appuntamento

Celia crederà che Lucia non abbia accettato la proposta di matrimonio di Samuel perché è innamorata di un altro uomo, mentre Ceferino inviterà Lolita ad un appuntamento romantico al cinematografo. Fortunatamente per Lolita, Casilda interverrà nel corso della serata e attirerà su di sé le attenzioni del ragazzo di Cabrahigo. I tentativi della vedova però, non andranno a buon fine in quanto Ceferino non si farà distrarre da Casilda e si manterrà fedele alla sua promessa sposa.

Sempre più convinta che Telmo non l'abbia violentata, Lucia deciderà di trascorrere più tempo possibile in sua compagnia per la rabbia di Samuel. La complicità fra Telmo e Lucia non passerà inosservata neanche agli occhi di Ursula che inviterà il religioso a non frequentare troppo Lucia per evitare che gli abitanti di Acacias possano dubitare della sua integrità. Pur di rimanere da solo con Flora, Jordi regalerà a Liberto ed Inigo due biglietti per assistere ad un incontro di boxe notturno anche se i suoi sforzi finiranno per essere vanificati da un evento inaspettato.