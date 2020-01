La soap opera iberica Una vita intrattiene ogni giorno numerosi telespettatori. La telenovela è tornata da poco sul piccolo schermo. Nella settimana di Capodanno, la serie televisiva viene trasmessa alle 13:40 su Canale 5. Le anticipazioni delle puntate in onda il 2 e 3 gennaio preannunciano momenti densi di colpi di scena. Celia assumerà una figura centrale, la donna infatti, dovrà attraversare un periodo di quarantena. Al culmine della sua malattia, Felipe non terrà conto di alcuna precauzione.

Si avvicinerà alla moglie e la bacerà con molta passione.

Il bacio appassionato da parte di Felipe

Negli episodi del 2 e 3 gennaio, Padre Telmo rassicurerà la sua amata Lucia e la conforterà. Il sacerdote spiegherà alla fanciulla che sarà sempre al suo fianco. Poi le prometterà di non lasciarla mai da sola. Nel frattempo, Inigo sarà di ritorno dall'incontro di boxe. La sua felicità rasserenerà le strade di calle Acacias. Il giovane vincerà una buona somma di denaro grazie a delle scommesse.

Inoltre, Samuel approfitterà della situazione compromessa a suo vantaggio.

Infatti, inviterà Lucia e Felipe nel suo appartamento per evitare il possibile contagio. L'idea non piacerà molto al parroco del quartiere. Il presbitero protesterà apertamente contro la proposta dell'Alday. Lucia potrebbe riavvicinarsi al suo futuro sposo, ancora una volta. Il marito di Celia rifiuterà l'invito per poter stare accanto alla malata. Allora, violerà la quarantena e darà un bacio intenso di passione alla sua amata. In questo modo, Felipe farà sentire la sua presenza e vicinanza all'inferma.

Riassunto puntate 30 e 31 dicembre 2019

Negli ultimi episodi di dicembre, il dottor Quiles ha visitato Celia. Purtroppo, il medico ha comunicato cattive notizie ai due. Infatti, la donna potrebbe essere stata contagiata dallo stesso male degli altri alluvionati. La malattia della moglie di Felipe è peggiorata molto velocemente.

Così, il marito è rimasto sconfortato per la situazione. Intanto, il medico ha incitato Felipe ad abbandonare momentaneamente l'appartamento. In questo modo, Celia è rimasta in quarantena.

Intanto, Lucia ha ignorato completamente la vicenda. La nuova protagonista della serie TV ha compreso tutto origliando la conversazione tra il medico Quiles e Felipe. I suoi dubbi sono stati confermati in seguito. La povera Celia, certa della morte imminente, ha chiesto al parroco di confessarla. La giovane Lucia non ha reagito bene alla malattia della cugina. È rimasta affranta e senza parole. La donna non ha accettato l'idea di poter perdere Celia per sempre.