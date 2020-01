Le trame della soap opera Una vita riservano continue emozioni e colpi di scena. Dalle anticipazioni delle puntate spagnole in onda questa settimana emerge che la nuova darklady Genoveva Salmeron continuerà a mostrare la sua malvagità. La promessa sposa di Felipe Alvarez Hermoso, per impedire al falso Santiago Becerra di denunciarla come assassina di Ursula Dicenta, farà una crudele richiesta. La diabolica donna ordinerà a Javier Velasco di porre fine all’esistenza di Israel. Inoltre Genoveva entrerà in possesso di una missiva scritta dalla defunta madre di Blanca.

Bellita si preoccupa, la Salmeron minacciata

Negli episodi in programma sull’emittente televisiva La 1 TVE dal 13 al 17 gennaio 2020 Bellita, dopo essere guarita, deciderà di non denunciare Margarita ma sarà ugualmente pensierosa. Intanto uno sconosciuto appena arrivato nel quartiere di Acacias 38 cercherà di farsi dare delle informazioni sulla famiglia della del Campo facendo insospettire Jacinto. Bellita si preoccuperà quando suo marito Jose e sua figlia Cinta le diranno che Margarita potrebbe fare del male alla loro famiglia.

Nel contempo il falso Santiago si sentirà in colpa per l’arresto di Marcia. Dopo aver chiesto delle spiegazioni a Genoveva su quanto accaduto, Israel accetterà che Felipe si occupi del caso. A questo punto il malvagio uomo confesserà alla brasiliana di essere disposto a dichiararsi colpevole della morte di Ursula. Nel frattempo l’Alvarez Hermoso temerà che il fazzoletto che ha trovato sia una prova sufficiente per far condannare la brasiliana. Contestualmente la Salmeron lo esorterà a non difendere Marcia. Intanto Rosina convincerà Felicia a trovare la chiave dello studio di Maite per poter vedere i dipinti della pittrice. In seguito Felipe avrà una conversazione con Ramon mentre Genoveva vorrà fare un'altra richiesta a Velasco. Dall'altra parte il commissario Mendez interrogherà il falso Santiago mentre il vedovo di Celia cercherà di far ricordare qualcosa a Marcia sul fazzoletto perso.

Israel minaccerà la Salmeron dicendole di essere disposto ad accusarla. Jose comunicherà ai suoi familiari che Golden l’ha invitato ad andare ad Hollywood. Il marito di Marcia metterà al corrente Genoveva delle prove che ha contro di lei. Quest’ultima chiederà aiuto al suo avvocato, Velasco, dopo che Felipe le ha riferito che continuerà a difendere Marcia. Successivamente l'Alvarez Hermoso, tramite Mendez, apprenderà che la brasiliana è in procinto di presentarsi al tribunale.

Felipe vuole far scagionare Marcia, Genoveva ordina la morte di Santiago

Rosina si intrufolerà nello studio di Maite e verrà sorpresa dal marito Liberto. Tutti i domestici andranno a trovare Marcia in prigione mentre Emilio chiederà a Cinta di firmare una foto per Julio. Dopo aver rifiutato l’offerta di Golden El Choco, Jose affronterà Julio.

Felipe non riuscirà a far scagionare Marcia. Dopo aver avvertito i primi sintomi legati alla gravidanza, la Salmeron commissionerà a Javier Velasco l’omicidio del falso Santiago. Pur avendo chiarito con suo marito, Rosina continuerà a credere che sia preoccupato per qualcosa. Camino e Maite avranno una lite a causa di Ildefonso. Intanto Marcia darà all’Alvarez Hermoso delle informazioni importanti su Genoveva sottolineando che si tratta dell’ultima persona vista prima di perdere il fazzoletto. Mentre l’avvocato sceglierà di non mettere al corrente Mendez di quanto appreso, la Salmeron riceverà una lettera di Ursula.

Liberto sarà turbato per aver scoperto la relazione tra Maite e Camino al punto che vorrà farlo sapere alla moglie. Di ritorno dal suo viaggio Casilda verrà a conoscenza che Marcia si trova dietro le sbarre del carcere con l’accusa di aver ucciso Ursula. Infine Cinta farà sapere alla sua famiglia che per il momento non andrà in Argentina mentre la Escolano farà visita alla brasiliana.