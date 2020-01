Domani 14 gennaio 2020 andrà in onda su Canale 5 Uomini e donne con una nuova puntata del Trono Over. Le anticipazioni ufficiali di Witty Tv svelano che Gemma sarà ancora protagonista, dopo la recente delusione con Juan Luis. Per lei due cavalieri. Tra essi c'è Marcello, un elegantissimo signore che sembra aver attirato la sua attenzione, sebbene la Galgani voglia procedere con i piedi di piombo per non incappare nell'ennesima delusione.

Marcello ha lasciato il suo numero anche ad Antonella ed Anna, dettaglio che non farà piacere a Gemma.

A darle un po' di fiducia sarà proprio Anna Tedesco, nonostante tra le due non sia mai corso buon sangue per via di trascorsi passati: il cavaliere, durante una loro conversazione, le avrebbe confidato di essere interessato anche a Gemma. A quel punto, la diretta interessata vorrà saperne i motivi.

Uomini e Donne puntata di domani, martedì 14 gennaio 2020: due cavalieri per Gemma

Le anticipazioni rilasciate da Witty Tv dell'appuntamento del 14 gennaio con il Trono Over di Uomini e Donne raccontano che Gemma si lamenterà dell'atteggiamento critico di Tina.

"Ci vuole un po' di sensibilità", chioserà la dama torinese. Una volta in studio, Aurora non perderà tempo per attaccarla: ''Sai quale è la differenza tra me e te? Io posso scegliere, tu no".

Per la Galgani è tempo di novità. Ben due cavalieri per lei. Uno di essi ha preferito troncare subito la conoscenza in maniera molto diretta, come racconterà la stessa Gemma. Marcello invece confesserà di aver lasciato il suo numero ad altre due dame, ovvero Anna ed Antonella. La cosa non farà molto piacere a Gemma, memore delle esperienze passate.

Come si evince dal video promo postato da Witty Tv, Anna Tedesco non sembrerà disdegnare l'interesse del bel Marcello. "Lui è me al maschile", dirà la dama con un sorriso sornione, facendo intuire che ci sia una certa affinità elettiva con l'elegante cavaliere approdato da poco al Trono Over di Uomini e Donne.

Anna Tedesco su Marcello: 'Mi ha confessato che è interessato anche a Gemma'

La biondissima dama Anna continuerà ad elogiare Marcello, definendolo brillante e dinamico, due caratteristiche che le piacciono molto. La Tedesco però, sorprenderà tutti confessando che, quando è uscita con Marcello, quest'ultimo le ha confidato di essere interessato anche a conoscere Gemma.

"In che modo ti piace lei e in che modo ti piaccio io?" chiederà Gemma a Marcello, scottata dalla precedente esperienza con Juan Luis, ormai fuori dal Trono Over di Uomini e Donne. Cosa risponderà il cavaliere? Non resta che attendere la puntata di domani su Canale 5 per scoprire le nuove dinamiche mai scontate degli amati protagonisti del programma di Maria De Filippi.