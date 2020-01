Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola 'Una vita', nelle puntate che andranno in onda su Canale 5 da lunedì 27 gennaio a domenica 2 febbraio ci saranno numerosi colpi di scena davvero interessanti. In particolare, Ceferino cederà alle avances di Casilda e la bacerà però poi si sentirà molto in colpa perché crederà di aver tradito Lolita. Poi ci sarà padre Telmo che sarà molto attratto fisicamente a Lucia Alvarado, però la cosa lo preoccuperà non poco. Infatti, proprio per questo motivo, il sacerdote riceverà l'aiuto del suo mentore Fra Guillermo per resistere a queste sue pulsioni fisiche.

E così Telmo deciderà di prendere le distanze dalla donna e ribadirà ancora una volta che tra di loro non ci potrà essere mai nulla.

Ceferino bacerà Casilda

Ceferino sarà ancora convintissimo di voler sposare Lolita, ma quest'ultima non proverà nulla per lui perché innamorata del suo futuro sposo Antonito. In particolare, l'uomo è convinto che Lolita sia la sua promessa sposa perché in passato si sono scambiati un bacio. Secondo un'usanza antica di Cabraigho, se due giovani si scambiano un bacio una notte in cui c'è un quarto di luna, allora sono promessi sposi.

Però Lolita non saprà più cosa fare e chiederà aiuto ad amici e parenti per liberarsi di questa fastidiosa persona che continuerà ad importunarla, e alla fine si affiderà alla sua amica Casilda. Già nelle precedenti puntate la cameriera si era presentata ad un appuntamento al posto della promessa sposa di Antonito. Nei prossimi episodi si scambierà un bacio proprio con Ceferino che però poi si sentirà in colpa per aver mancato di rispetto alla sua 'promessa sposa'.

Poi, il ragazzo successivamente scoprirà di essere caduto in una trappola della donna e si arrabbierà molto. Ma non è tutto perché la Escolano dopo il bacio sentirà la mancanza del suo defunto marito e anche Ceferino confesserà di avere nostalgia della sua defunta moglie.

Il sacerdote allontanerà la Alvarado

Nelle puntate precedenti il parroco e la cugina di Celia si sono scambiati un appassionante bacio, però i due avranno dei sensi di colpa per quanto accaduto e avranno due reazioni diverse.

Lucia scoppierà a piangere, mentre Telmo farà delle penitenze digiunando e spaventato tutti gli abitanti di Acacias 38 con un discorso sul peccato originale. Successivamente arriverà il mentore di Telmo, Fra Guillermo che aiuterà il parroco, però quest'ultimo sarà chiamato da Samuel Alday che avrà paura di perdere Lucia e soprattutto la sua eredità. Fra Guillermo aiuterà il sacerdote che poi incontrerà la Alvarado e le dirà che dovranno mantenere le distanze per non arrivare più a commettere un peccato carnale.