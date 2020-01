Secondo le ultime anticipazioni della soap opera spagnola Una vita, nella puntata che andrà in onda oggi venerdì 17 gennaio ci saranno importanti novità e numerosi colpi di scena davvero sorprendenti. In particolare, il sacerdote Telmo chiederà a Lucia Alvarado di non fidanzarsi ufficialmente con Samuel Alday. Quest'ultimo cercherà di far riprendere alla ragazza i lavori di restauro, in modo da passare più tempo con lei e convincerla a sposarlo. L'appuntamento con l'episodio di quest'oggi è come sempre alle 14:10 su Canale 5.

Samuel cercherà di passare più tempo possibile con Lucia

L'Alday sarà furioso e allo stesso tempo molto geloso per tutto il successo riscosso dal parroco, che ha salvato Felipe e Celia dalla terribile malattia. Infatti Telmo sarà osannato da tutto il paesino di Acasias 38 per aver rischiato la propria vita e anche Lucia sarà sempre più vicina a lui: quest'ultima non farà altro che ringraziare il prete, in quanto grazie a lui potrà riabbracciare la sua adorata cugina. Come vedremo la Alvarado non darà ancora una risposta a Samuel riguardo alla proposta di matrimonio dell'uomo.

L'Alday temerà di perdere sempre più terreno con la ragazza e quindi, per cercare di stare più tempo insieme a lei, la spronerà a riprendere i lavori di restauro. Resterà da vedere cosa deciderà di fare la ragazza che sarà sempre più indecisa tra Telmo e Samuel.

Il parroco dirà a Lucia di non volere che sposi l'Alday

Come abbiamo anticipato Lucia vivrà un vero e proprio conflitto interiore, in quanto non saprà veramente chi scegliere.

Da un lato la donna sarà molto affezionata a Samuel, in quanto è all'oscuro dei suoi piani malvagi e quindi non riterrà affatto sbagliato sposarlo. Però d'altro canto il sacerdote diventerà una presenza sempre più importante nella vita dell'Alvarado, iniziando a provare dei sentimenti molto profondi nei confronti dell'uomo di chiesa. Ora che anche il parroco sembrerebbe ricambiare questo sentimento, ci sarà qualcosa di inaspettato che metterà in crisi Lucia: Telmo confesserà a quest'ultima di non voler che sposi Samuel Alday.

Dunque, la Alvarado sarà in uno stato di confusione totale, non riuscirà proprio a prendere una decisione e non saprà come comportarsi con nessuno dei due uomini.

Non ci resta che aspettare la messa in onda della puntata di oggi pomeriggio per scoprire ulteriori novità sulle vicende ad Acacias 38. Inoltre, per chi non avesse avuto la possibilità di vedere l'episodio in diretta televisiva o per chi volesse recuperare alcuni appuntamenti precedenti con la soap opera, potrà farlo tramite la piattaforma gratuita di Mediaset Play.