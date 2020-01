Giovedì 16 gennaio su Canale 5 andrà in onda un nuovo ed appassionante episodio di Una vita in cui i fan assisteranno a quanto sta accadendo nella vita di Lucia. La Alvarado, dopo il grande spavento per Celia e Felipe, sarà al settimo cielo. I cugini, infatti, si sono ripresi dall'epidemia che li ha visti vicini alla morte e tutto ciò sarà stato possibile grazie alle cure di padre Telmo, che avrà rischiato la sua stessa vita per prestare loro soccorso. Il sacerdote sarà celebrato come un eroe da tutta Acacias e anche Lucia non riuscirà a nascondere la sua gratitudine, che sembrerà però celare un sentimento d'amore verso il Martinez.

Telmo e Lucia sempre più vicini dopo la guarigione di Celia e Felipe

Come noto, Celia e Felipe sono stati dichiarati fuori pericolo e, finalmente, potranno tornare ad una vita normale. Per la prima volta, quindi, la coppia potrà uscire dall'appartamento in cui è stata rinchiusa per giorni. Tutto il quartiere sarà in festa per la lieta notizia della loro guarigione e tutti celebreranno padre Telmo il quale, con coraggio, non ha esitato a rischiare la propria vita per prestare soccorso agli Alvarez Hermozo.

Lucia mostrerà particolare affetto verso il Martinez e sembrerà che i suoi sentimenti vadano al di là della semplice gratitudine. La fiamma tra loro sembrerà riaccendersi, dopo quanto avvenuto tempo addietro al convento.

Spoiler del 16 gennaio: Lucia si riscopre innamorata di Telmo, Samuel furioso

I sentimenti di Lucia per Telmo non passeranno inosservati a Samuel, il quale sarà parecchio infastidito dalla situazione. L'Alday, infatti, avrà il timore che i due possano riavvicinarsi di nuovo e mediterà un modo per allontanare Telmo dalla Alvarado. Samuel, inoltre, sarà nuovamente sotto pressione a causa di Jimeno Batan, il quale sembrerà non voler più aspettare il suo denaro. Per tale motivo, Samuel dovrà accelerare i tempi per chiedere nuovamente la mano di Lucia, anche se il riavvicinamento della ragazza a padre Telmo sembrerà mettergli i bastoni tra le ruote.

Intanto nel quartiere Lolita sarà nuovamente alle prese con Ceferino che non ne vorrà sapere di tornare a Cabrahigo senza la domestica. Solo con il prosieguo delle puntate si scoprirà come andrà a finire questa vicenda oltre a quella che vede Lucia di nuovo innamorata di Telmo. Riusciranno i due a non farsi sopraffare dai sentimenti che provano uno per l'altra? Appuntamento con il nuovo episodio del 16 gennaio per scoprire insieme cosa succederà ai protagonisti di Acacias, ricordando anche che, sul sito Mediaset Play, sono disponibili le puntate già andate in onda, oltre a diverse clip riguardanti i momenti salienti di ogni episodio.