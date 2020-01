Come nelle precedenti edizioni, Mediaset ha deciso di dedicare un canale monotematico alla diretta quotidiana del GF Vip. Dalla sera dell’8 gennaio, giorno in cui è andata in onda la prima puntata, i telespettatori hanno iniziato a seguire, dalle 9:00 alle 6 del mattino, il percorso dei protagonisti del Reality Show di Canale 5 su Mediaset Extra, canale 34 del digitale terrestre. Da alcuni giorni a questa parte, però, i fan del programma temevano che l’appuntamento quotidiano rischiasse di saltare a causa di una significativa novità di palinsesto.

Nello specifico i vertici di Cologno Monzese hanno reso noto che il 20 gennaio verrà lanciato un nuovo canale tematico dedicato esclusivamente al cinema italiano, che si posizionerà al numero 34. E il live della quarta edizione del GF Vip? Nelle ultime ore Mediaset ha fatto chiarezza annunciando che Mediaset Extra, il canale dove viene trasmessa la diretta in chiaro del reality, traslocherà dal 18 gennaio su canale 55.

Nasce Cine34: Mediaset modifica il palinsesto

Importante novità in arrivo in casa Mediaset.

Il 20 gennaio partirà Cine34, il nuovo canale dedicato interamente al cinema italiano. I telespettatori avranno l’opportunità di rivedere autentici capolavori della filmografia del Bel Paese. Una full immersion che partirà nel segno di Federico Fellini, con un’intera giornata dedicata alle pellicole che hanno reso ‘immortale’ il regista, originario di Rimini, a ventisette anni dalla sia scomparsa.

Una scelta che ha riscosso l’entusiasmo degli appassionati del grande schermo ma che, contestualmente, ha allarmato i fan del Grande Fratello Vip, visto che il reality show già da diversi anni va in onda su Mediaset Extra, posizionato sul canale 34 del digitale terrestre.

Il live in chiaro del Grande Fratello Vip dal 18 gennaio sul canale 55

In realtà non ci sarà nessuna sospensione della diretta in chiaro su Mediaset Extra.

Attraverso un messaggio da ieri (13 gennaio) fisso in sovrimpressione, durante la messa in onda del Grande Fratello Vip, è stato precisato che il live da sabato 18 gennaio andrà in onda sul canale 55 del digitale terrestre. Nessuna variazione per quanto concerne i day time, trasmessi alle 16:05 su Canale 5 e alle 18:00 su Italia 1, dal lunedì al venerdì. Durante la giornata è previsto un doppio appuntamento in diretta su La 5, alle 14:00 ed alle 00:30. I telespettatori potranno seguire online, anche su smartphone e tablet, il Grande Fratello Vip su Mediaset Play.

Sul sito ufficiale, inoltre, sono disponibili le clip, i day time e le schede complete dei protagonisti della quarta edizione del reality show che ha già registrato la prima squalifica con Salvo Veneziano, che è stato costretto ad abbandonare la casa per aver utilizzato espressioni volgari nei confronti di due concorrenti.