Arrivano le nuove anticipazioni settimanali de "Il Paradiso delle signore", la soap opera d'epoca ambientata nella Milano degli anni 60'. Le trame di cui parleremo si riferiscono alle puntate inedite che andranno in onda su Rai 1 dal 3 al 7 febbraio, tutti i giorni a partire dalle 15.40. Le vicende di questa settimana saranno principalmente incentrate sull'assunzione di Angela al Paradiso, sulla diatriba fra Marcello e Salvatore riguardo all'inserimento di un televisore in caffetteria e sul ritorno a casa di Federico dall'ospedale.

Angela verrà assunta per due settimane al Paradiso

Le anticipazioni de "Il Paradiso delle signore" ci segnalano che Marta e Vittorio ascolteranno alla radio le ultime notizie provenienti dal Festival di Sanremo, in attesa dell'inizio della gara. Dopo aver posizionato un juke-box nella loro caffetteria, Marcello e Salvatore mediteranno di acquistare un televisore da mettere al servizio dei clienti. Angela verrà assunta come Venere del Paradiso per un periodo di 2 settimane retribuite, dopo aver superato brillantemente il primo giorno di prova.

Umberto soffrirà moltissimo la vicinanza venutasi a creare fra Achille e Adelaide, mentre Federico verrà dimesso dall'ospedale dopo che la sua operazione non ha dato l'esito sperato. Clelia riferirà alle Veneri che in occasione della finale del Festival di Sanremo al Paradiso verrà organizza una serata aperta a tutti.

Luciano si confida con Clelia

Silvia si comporterà in maniera molto strana nei confronti di Federico, mentre Luciano confiderà a Clelia di sentirsi molto amareggiato per le condizioni del figlio.

Marcello e Salvatore discuteranno su quale televisione mettere nella caffetteria fino a quando il Barbieri non chiederà consiglio a Lorena sulla questione, scatenando la gelosia di Roberta nei confronti di Marcello. Achille impedirà a Riccardo di portare avanti alcuni investimenti che si era prefissato per far crescere il patrimonio di Ludovica. Luciano inviterà Armando a guardare insieme a lui il Festival di Sanremo, mentre Ludovica si trasferirà a villa Guarneri.

L'idea di Marcello e Salvatore di invitare la loro clientela a guardare Sanremo in Caffetteria si rivelerà un flop totale. Adelaide deciderà di affrontare Umberto e Riccardo dopo aver saputo che quest'ultimo vuole aiutare il padre, investendo in alcuni giacimenti di gas vicino al mar Adriatico. Vittorio deciderà di aiutare le finanze della Caffetteria, proponendo ai clienti del Paradiso una promozione mirata ad invitare le persone a vedere Sanremo nel locale di Marcello e Salvatore. Armando e Agnese si incontreranno a casa di Luciano, finendo per condividere alcuni momenti di forte vicinanza.